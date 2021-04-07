За принятие на работу бывших коррупционеров грозит штраф до 300 тыс. тенге

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе брифинга в СЦК рассказал о текущей работе Антикорра и планах на будущее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционные преступления, руководитель госоргана или нацкомпании из своего кармана заплатит штраф в сумме 100 МРП.

Здесь подчеркну важный момент - требование о запрете на трудоустройство лиц, совершивших коррупционные преступления, ранее касалось только государственной службы и руководящих должностей квазигосударственного сектора. Теперь же, буквально с начала текущего года, вступившими в силу поправками в Трудовой кодекс введён полный запрет на приём осуждённых за коррупцию лиц на любую должность квазигоссектора", - сказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции.

Важная в контексте превенции коррупции статья 680 Кодекса, предусматривающая ответственность руководителей госорганов и иных должностных лиц за непринятие мер по противодействию коррупции, влечёт наложение штрафа на вышеуказанных должностных лиц в размере 100 МРП, а это порядка 300 тысяч тенге.

Под непринятием мер по противодействию коррупции понимается ряд требований, установленных законом "О противодействии коррупции". Это и принятие антикоррупционных ограничений, и предотвращение конфликта интересов, и меры финансового контроля, и вопросы персональной ответственности руководителей за коррупцию непосредственных подчинённых, обязательность введения комплаенс-служб в квазигосударственном секторе. Соответственно, антикоррупционная служба уполномочена применять меры административного воздействия к руководителям и должностным лицам государственных органов, не принимающим должных мер по противодействию коррупции, предусмотренных действующим законодательством", - отметил Олжас Бектенов.

За предоставление незаконного материального вознаграждения казахстанцы могут быть привлечены к административной ответственности.

За предоставление вознаграждений, подарков или льгот физические лица понесут наказание по статье 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, это почти 600 тысяч тенге", - сказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции.

При этом если такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то такое деяние будет квалифицироваться по статье 678 КоАП, и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, это свыше 2 миллионов тенге. При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит в два раза больше - 1500 МРП, или 4,5 миллиона тенге.

В контексте подарков ещё раз хотелось бы напомнить, что в законодательстве сейчас введён полный запрет на их дарение и получение. Такая норма введена в действие в конце прошлого года", - указал Бектенов.

Обращаясь к дарителям подарков, он призвал отказаться от сложившейся привычки материально благодарить госслужащих и приравненных к ним лиц за оказываемые государственные и иные услуги, так как подобные действия могут повлечь негативные последствия как для дарителей, так и для чиновников, которых они одаривают.

Остановившись на конкретных составах административных коррупционных правонарушений первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции рассказал об ответственности лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций либо приравненных к ним лиц.

В частности, за получение лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот, либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Наказание в данном случае для вышеуказанных должностных лиц грозит штрафом в размере 600 месячных расчётных показателей, или порядка 1,8 миллиона тенге", - сказал Бектенов.

В случае отсутствия признаков уголовно-наказуемого деяния (сумма полученного незаконного вознаграждения или подарка не превышает 2 МРП (5834 тенге), отсутствует предварительная договорённость, либо факт вымогательства вознаграждения) правонарушение не влечёт уголовной ответственности и наказывается в административном порядке.

Ранее Олжас Бектенов сообщил , что в отношении заместителя руководителя управления образования Нур-Султана Дулата Шоганбая начато досудебное расследование по факту растраты бюджетных средств.

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