Замглавы столичного управления образования подозревается в растрате бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В отношении заместителя руководителя управления образования Нур-Султана Дулата Шоганбая начато досудебное расследование по факту растраты бюджетных средств. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Такое досудебное расследование зарегистрировано по факту закупки оборудования по завышенным ценам управлением образования города Нур-Султана. Есть соответствующее экспертное заключение. Но о дальнейших результатах говорить пока преждевременно, расследование проводится", - цитирует Бектенова Kazpravda .

Дулат Шоганбай, заместитель руководителя управления образования, находится на работе. Да, в отношении него зарегистрировано досудебное расследование. Но следует отметить, что согласно аудиторскому отчету департамента внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК и департамента Агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану от 15 марта, нарушений по вопросу ценообразования компьютеров/ноутбуков и наличию коррупционных рисков не установлено", - прокомментировали в акимате Нур-Султана.





Ранее в Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали, что в 5 регионах страны расследуется 6 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений образования по фактам хищений бюджетных средств , выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков по программе.

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