Задержан генерал-майор Кайдар Каракулов

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НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Задержан экс-командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Кайдар Каракулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в поселке Саракемире Байзакского района Жамбылской области признан подозреваемым по статье 453 Уголовного кодекса РК (Халатность) и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования "Юг", - сообщает пресс-служба МВД РК.
Напомним, 15 марта президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд перестановок в командном составе Вооруженных сил Республики Казахстан. Распоряжением главы государства Кайдар Каракулов освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг".
26 августа 2021 года поступила первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.