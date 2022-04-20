Задержан один из координаторов январских беспорядков

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АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - С санкции суда вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу на 10 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - говорится в сообщении горского суда Алматы.

В суде отметили, что следствие не представило материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца.

В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье следствие вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей, добавили в пресс-службе.



