Задержан водитель, сбивший трех детей в Туркестанской области

Туркестан. 17 февраля. Kazakhstan Today - В городе Жетысае задержан подозреваемый в наезде на трех несовершеннолетних, один из которых скончался в больнице, передает Kazakhstan Today.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП по "горячим следам" задержали водителя, жителя города Жетысая, скрывшегося после наезда на пешеходов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

В полиции рассказали, что изъятые на месте происшествия осколки оказались от автомашины "Ауди 100".

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначены экспертизы", - добавили в полиции.

Напомним, 14 февраля, примерно в 17.50, по улице С. Ерубава города Жетысая неустановленная автомашина сбила на дороге трех несовершеннолетних . В результате пострадавших в ДТП двух подростков и одного малолетнего ребенка доставили в районную больницу. Впоследствии, 4-летний мальчик, поступивший в реанимационное отделение, скончался от полученных травм.

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