Скончался один из трех сбитых в Туркестанской области детей, полиция разыскивает виновного

Туркестан. 16 февраля. Kazakhstan Today - 14 февраля в Жетысайском районе Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних детей. 4-летний малыш скончался в больнице. Полиция разыскивает виновного, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, 14 февраля, примерно в 17.50, по улице С. Ерубава города Жетысая неустановленная автомашина сбила на дороге трех несовершеннолетних.

В результате пострадавших в ДТП двух подростков и одного малолетнего ребенка доставили в районную больницу.

Впоследствии, 4-летний мальчик, поступивший в реанимационное отделение, скончался от полученных травм. Двое других несовершеннолетних, 13 и 16 лет продолжают получать медицинскую помощь", - рассказали полицейские.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В целях задержания скрывшегося водителя полиция приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В настоящее время в ходе тщательного осмотра места ДТП изъяты осколки зеркал и фар от скрывшегося автомобиля. По предварительным данным, осколки могут принадлежать автомашине "Ауди-100" цвета "мокрый асфальт", в связи с чем оперативники Жетысайского РОП проверяют все автомашины схожей марки и комплектации с целью задержания подозреваемого лица", - добавили в пресс-службе.





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