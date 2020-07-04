Задержана группа налетчиков на инкассаторскую машину в Караганде

Караганда. 3 июля. Kazakhstan Today - Дело о разбойном нападении на инкассаторов раскрыто в Караганде, передает Kazakhstan Today

Полицейские выяснили, что нападение было спланировано заранее. Преступники спровоцировали на одной из улиц города ДТП, а затем, угрожая оружием, забрали у инкассаторов 70 миллионов тенге и скрылись.

Следственно-оперативной группой, в состав которой вошли также сотрудники МВД, установлены лица, причастные к налету на инкассаторский автомобиль, а также их местонахождение. Злоумышленники пытались скрыться в разных направлениях, поэтому спецоперация по их задержанию проводилась одновременно в нескольких городах Казахстана. Одного из подозреваемых задержали на автотрассе, других - в местах их пребывания", - сообщает Polisia.kz .





За совершение разбойного нападения на инкассаторов задержаны трое жителей Карагандинской области. Во время обыска у них изъята часть похищенных денежных средств - 30 миллионов тенге и газовый пистолет. Четвертый участник преступной группы объявлен в розыск.

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