Задержаны все фигуранты перестрелки в Есике

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Сотрудники полиции Алматинской области задержали всех фигурантов перестрелки в Есике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматинской области установлены все участники перестрелки в городе Есике. Оружие, использованное в вооруженном конфликте, изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Задержаны и помещены под стражу трое подозреваемых, 1992-1999 года рождения, которые являются местными жителями, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности и отбывавшими наказание в исправительных учреждениях", - сообщили в департаменте полиции региона.
По словам заместителя начальника ДП Алматинской области Ельдара Абдикенова, основной подозреваемый был задержан в течение первых суток.
Задержание оставшихся двух произведено вчера. Все трое водворены в ИВС. Использованное в конфликте огнестрельное оружие (помповое пятизарядное ружье) изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Уголовное расследование находится на особом контроле руководства областного департамента", - сказал Ельдар Абдикенов.
Отмечается, что расследование проводится по трем статьям уголовного законодательства, предусматривающим "Убийство", "Покушение на убийство", а также "Хулиганство с применением оружия".
Напомним, что в ночь с 22 на 23 июля в больницу Есика доставили с огнестрельными ранениями двух местных жителей 18 и 30 лет, один из которых скончался в реанимации. Позднее полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины, который проходит по делу в качестве основного фигуранта.