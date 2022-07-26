Стрельба в Есике: задержан один из подозреваемых

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Ежегодно регистрируются около 100 досудебных расследований по фактам торговли людьми. Об этом в ходе круглого стола в СЦК рассказал исполняющий обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в декабре 2021 года к различным срокам наказания осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в королевстве Бахрейн.

По данным ООН, самой известной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация, на долю которой приходится 54% случаев, связанных с трафиком людей. К сожалению, Казахстан не является исключением. В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми остается сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов и сводничество. Мужчины, как правило, подвергаются эксплуатации в области труда", - отметил представитель МВД.

Кроме того, выявляются факты продажи новорожденных и малолетних детей для усыновления.

На сегодняшний день мы имеем определенный опыт в профилактике, выявлении и расследовании преступлений данной категории. Этому способствовала диалоговая площадка между государственным и гражданским сектором, действующим в виде межведомственной комиссии по вопросам борьбы с торговлей людьми. Аналогичные региональные комиссии работают при акиматах областей и городов республиканского значения," - сообщил Канат Нурмагамбетов.

По его словам, каждые 3 года принимаются правительственные планы, охватывающие комплекс мероприятий профилактического и практического характера.

Канат Нурмагамбетов подчеркнул, что в настоящее время исполняется план на 2021-2023 годы. В реализации участвуют государственные и местные исполнительные органы, международные и неправительственные организации.

Для защиты прав потерпевших и оказания им помощи в стране действуют более 20 неправительственных организаций, с которыми налажено тесное взаимодействие и подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Он также отметил , что одним из основных направлений является разработка законопроекта "О противодействии торговле людьми".

По словам Каната Нурмагамбетова, законопроект разрабатывается во исполнение указа президента о дальнейших мерах в области прав человека.

Срок разработки концепции определен на сентябрь 2022 года, а проекта закона - апрель 2023 года. Межведомственной рабочей группой, созданной на базе МВД, при подготовке изучается модель законов ООН и СНГ, законодательства зарубежных стран, рекомендации международных организаций, исследования и анализ национальных экспертов и правоприменительная практика", - заявил он.

Отмечается, что законопроект направлен на создание правовых и организационных основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, приведение в соответствие с международными стандартами некоторых определений, определение уполномоченных органов, закрепление компетенции органов и организаций, являющихся субъектами противодействия, регулирования вопросов межведомственной координации, и взаимодействие, обеспечение защиты несовершеннолетних потерпевших, оказание помощи иностранным жертвам торговли людьми, выполнение международных обязательств Республики Казахстан и другие.

Полагаем, что принятие закона позволит повысить эффективность принимаемых мер по совершенствованию национального законодательства, активизирует международное сотрудничество и улучшит правоприменительную практику. Планируется проект консультативного документа и концепции в августе текущего года разместить на портале НПА, где вы сможете с ними ознакомиться и задать вопросы", - добавил спикер.