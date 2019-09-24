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Замначальника ДУИС по Кызылординской области подозревают в получении взятки (ВИДЕО)

23.09.2019, 13:29 8938
Замначальника ДУИС по Кызылординской области подозревают в получении взятки (ВИДЕО)
Кызылорда. 23 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области подозревается в получении взятки от подчиненного, передает Kazakhstan Today.
 

Антикоррупционной службой совместно с департаментом КНБ по Кызылординской области по подозрению в получении взятки в значительном размере изобличен первый заместитель начальника РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области", майор юстиции. Он подозревается в получении взятки в значительном размере путем вымогательства от подчиненного за общее покровительство и попустительство по службе", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции. 


 
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Кызылорды. Расследование продолжается.
 
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом. 
 
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области сотрудники исправительных учреждений занимались вымогательством в отношении осужденных.
 

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