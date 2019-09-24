Замначальника ДУИС по Кызылординской области подозревают в получении взятки (ВИДЕО)

Кызылорда. 23 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области подозревается в получении взятки от подчиненного, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой совместно с департаментом КНБ по Кызылординской области по подозрению в получении взятки в значительном размере изобличен первый заместитель начальника РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области", майор юстиции. Он подозревается в получении взятки в значительном размере путем вымогательства от подчиненного за общее покровительство и попустительство по службе", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.





Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Кызылорды. Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

Как сообщалось ранее, в Акмолинской области сотрудники исправительных учреждений занимались вымогательством в отношении осужденных

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