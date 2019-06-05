Зампред правления Банка Астаны осужден всего на 2,5 года ограничения свободы за хищение 160 млн тенге

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Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Районный суд №2 Сарыаркинского района Нур-Султана вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления Астанинского филиала АО "Банк Астана Финанс" Ерлана Увалеева.

"В 2012 году Увалеев, подделывая документы, проводил незаконные денежные операции, в результате чего похитил со счета госпредприятия 160 млн тенге . Его сотрудница Айнагуль Жундугулова, являясь менеджером отдела операционного обслуживания клиентов, исполняла незаконные указания Увалеева и укрывала его в совершении тяжкого преступления", - сообщили в пресс-службе суда столицы.

В ходе досудебного расследования между прокурором и подсудимыми было заключено соглашение в форме сделки о признании вины, соответствующее требованиям УПК.

Приговором районного суда №2 Сарыаркинского района от 24 мая 2019 года Увалеев Е.Ж. осужден окончательно к 5 годам ограничения свободы. На основании закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан" срок наказания сокращен на 2 года 6 месяцев. При назначении наказания суд принял во внимание, что Увалеев является вдовцом, то есть единственным родителем трех несовершеннолетних детей. Жандугуловой назначено наказание в виде штрафа в размере 400 МРП (1 млн 10 тыс. тенге. - Прим. агентства)", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в мае 2018 года Банк Астаны предупредил своих клиентов о мошенниках, предлагающих услуги по выводу денег . "Под видом услуг по выводу денег мошенники запрашивают всю информацию о карте пользователя, в том числе номер, срок действия и CVV-код на обороте", - указали в банке, призвав клиентов к бдительности.

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