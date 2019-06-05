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Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Зампред правления Банка Астаны похитил 160 млн тенге со счета госпредприятия, передает Kazakhstan Today, передает Kazakhstan Today.

Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявлен факт хищения денежных средств в сумме 160 млн тенге со счета государственного предприятия "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции РК (РЦПИ). Установлен организатор совершенного преступления - заместитель председателя правления АО "Банк Астаны" Увалеев Е.Ж., который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени РЦПИ и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства", - сообщила пресс-служба комитета.

Скрывать это преступление на протяжении шести лет Увалееву помогала менеджер того же банка Жундугулова А.Х., которая ежемесячно направляла в бухгалтерию РЦПИ выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло госпредприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве.

В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия подозреваемый Увалеев с санкции суда содержался под стражей.

Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султана, Увалеев и Жундугулова признаны виновными и осуждены", - отметили в ведомстве.

Напомним, в мае 2018 года Банк Астаны предупредил своих клиентов о мошенниках, предлагающих услуги по выводу денег . "Под видом услуг по выводу денег мошенники запрашивают всю информацию о карте пользователя, в том числе номер, срок действия и CVV-код на обороте", - указали в банке, призвав клиентов к бдительности.

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