Зампред правления Банка Астаны похитил 160 млн тенге со счета госпредприятия

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Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявлен факт хищения денежных средств в сумме 160 млн тенге со счета государственного предприятия "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции РК (РЦПИ). Установлен организатор совершенного преступления - заместитель председателя правления АО "Банк Астаны" Увалеев Е.Ж., который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени РЦПИ и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства", - сообщила пресс-служба комитета.
Скрывать это преступление на протяжении шести лет Увалееву помогала менеджер того же банка Жундугулова А.Х., которая ежемесячно направляла в бухгалтерию РЦПИ выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло госпредприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве.
В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия подозреваемый Увалеев с санкции суда содержался под стражей.
Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султана, Увалеев и Жундугулова признаны виновными и осуждены", - отметили в ведомстве.
Напомним, в мае 2018 года Банк Астаны предупредил своих клиентов о мошенниках, предлагающих услуги по выводу денег. "Под видом услуг по выводу денег мошенники запрашивают всю информацию о карте пользователя, в том числе номер, срок действия и CVV-код на обороте", - указали в банке, призвав клиентов к бдительности.
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