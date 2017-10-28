Женщина насмерть забила мужа табуреткой в Талгаре

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Женщина насмерть забила мужа табуреткой в Талгаре27.10.2017
Криминал  17:53

Талгар. 26 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области раскрыли жестокое убийство, произошедшее в Талгаре.

Преступление произошло накануне в одном из частных домов. Врачи скорой помощи обнаружили тело 52-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти и сообщили об этом в полицию. Полицейские выяснили, что в доме накануне принимали гостей, после ухода которых между супругами произошел конфликт.

"Преступление произошло при распитии алкоголя на почве бытовой ссоры. В итоге 42-летняя женщина забила своего мужа деревянным табуретом. Сейчас этот кухонный атрибут приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Расследование уголовного дела проводится по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Женщина уже призналась в содеянном.
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