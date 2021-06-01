Житель Акмолинской области незаконно вырубил 36 сосен

КОКШЕТАУ. 31 МАЯ - 28 мая участковым инспекторам Зерендинского РОП поступило сообщение от работника лесничества о том, что на территории Грибновского лесничества Зерендинского филиала РГУ ГНПП "Кокшетау" произведена вырубка деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что злоумышленник совершил незаконную порубку 36 сосен. Сумма ущерба была оценена в размере около 15 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz

В ходе ОРМ стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец одного их сел Зерендинского района, который сознался в содеянном.

По словам мужчины, вырубленные деревья ему были необходимы для установки забора и изготовления жердей. Деревья он вывез на тракторе и выгрузил во дворе своего дома.

По данному факту возбуждено досудебное производство по части 1 статьи 187 УК РК (Мелкое хищение). Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним , 24 мая, суд вынес обвинительный приговор дизайнеру подрядной компании Жанне Нуртаевой по делу о вырубке краснокнижных деревьев у торгового дома Sulpak в Алматы. Суд решил признать Жанну Нуртаеву виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 УК РК. С применением статьи 55 УК РК назначить ей наказание в виде штрафа 1500 МРП, то есть 4 167 000 тенге.

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