Житель Акмолинской области задержан за убийство, совершенное два года назад

Кокшетау. 10 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинскими полицейскими раскрыто убийство 53-летней женщины, совершенное два года назад, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники департамента полиции Акмолинской области раскрыли убийство, совершенное в июле 2018 года в селе Златополье Бурабайского района. Проведенной судебной экспертизой была установлена причина смерти, на теле потерпевшей обнаружено 38 колото-резаных ножевых ранений, от которых женщина и скончалась.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий следственно-оперативной группой ДП Акмолинской области и отделом полиции Бурабайского района задержан 32-летний житель села Златополье, ранее неоднократно судимый, состоящий на учетах в органах внутренних дел, который дал признательные показания.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "содержание под стражей".

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