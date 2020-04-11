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Житель Акмолинской области задержан за убийство, совершенное два года назад

10.04.2020, 14:48 7777
Кокшетау. 10 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинскими полицейскими раскрыто убийство 53-летней женщины, совершенное два года назад, передает Kazakhstan Today. 
 
Сотрудники департамента полиции Акмолинской области раскрыли убийство, совершенное в июле 2018 года в селе Златополье Бурабайского района. Проведенной судебной экспертизой была установлена причина смерти, на теле потерпевшей обнаружено 38 колото-резаных ножевых ранений, от которых женщина и скончалась.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий следственно-оперативной группой ДП Акмолинской области и отделом полиции Бурабайского района задержан 32-летний житель села Златополье, ранее неоднократно судимый, состоящий на учетах в органах внутренних дел, который дал признательные показания.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "содержание под стражей".
 

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