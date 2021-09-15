Житель Актюбинской области вырастил для личного пользования 45 кустов конопли

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АКТОБЕ. 14 СЕНТЯБРЯ - В ходе проведения ОПМ "КараСора-2021" и "Дармек" поступила информация о том, что житель одного района области на своем приусадебном участке выращивает марихуану, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31-летний мужчина пояснил, что выращивал марихуану для личного употребления, сообщает Polisia.kz

Сотрудниками местного отдела полиции в ходе проведения обыска во дворе обнаружено 45 кустов конопли. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

10 сентября в Кызылординской области полицейские изъяли почти 2,5 тысячи кустов конопли.

Напомним , в текущем году выявлено более 5,3 тыс. правонарушений, связанных с наркотиками, из них 1661 - преступление, в том числе 991 факт сбыта и 270 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 12,5 тонны различных наркотиков, из которых 4 килограмма героина, 120 килограммов синтетики, 371 килограмм гашиша и 8,7 тонны марихуаны.

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