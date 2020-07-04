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Житель Алматинской области до смерти избил пенсионерку

03.07.2020, 08:46 5158
Талдыкорган. 3 июля. Kazakhstan Today - Житель Жаркента Алматинской области до смерти избил 77-летнюю пожилую женщину, передает Kazakhstan Today. 
 
Избитая пожилая женщина с телесными повреждениями была экстренно доставлена в приемное отделение ЦРБ города Жаркента, сообщает Polisia.kz
 
В ходе расследования установлено, что поздно ночью в дом пожилой женщины вторгся неизвестный и избил ее. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия. 
 
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель города Жаркента, который в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. К сожалению, избитая бабушка скончалась, полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью, проинформировали в полиции. 
 
Данный факт зарегистрирован и расследуется по части 3 статье 106 УК РК.
 

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