Житель Алматинской области до смерти избил пенсионерку

Талдыкорган. 3 июля. Kazakhstan Today - Житель Жаркента Алматинской области до смерти избил 77-летнюю пожилую женщину, передает Kazakhstan Today.

Избитая пожилая женщина с телесными повреждениями была экстренно доставлена в приемное отделение ЦРБ города Жаркента, сообщает Polisia.kz

В ходе расследования установлено, что поздно ночью в дом пожилой женщины вторгся неизвестный и избил ее. Мотив преступления будет установлен в ходе следствия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель города Жаркента, который в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. К сожалению, избитая бабушка скончалась, полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью, проинформировали в полиции.

Данный факт зарегистрирован и расследуется по части 3 статье 106 УК РК.

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