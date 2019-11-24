Житель Экибастуза организовал в Нур-Султане лабораторию по производству синтетических наркотиков

Нур-Султане. 23 ноября. Kazakhstan Today - В частном секторе Нур-Султана выявлена лаборатория, в которой производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики "Скорость" и "Амфетамин", передает Kazakhstan Today.

Производство наркотиков наладил житель Экибастуза. При обыске жилого помещения, арендованного подозреваемым, изъяты химические вещества, используемые для производства синтетических наркотиков, колбы с наслоением психотропных веществ, тетради с химическими формулами, мерные весы и противогазы, а также костюм индивидуальной химический защиты, в котором подозреваемый производил наркотики. Оперативными работниками также изъяты готовые для реализации более 1500 разовых доз наркотиков", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Отмечается, что из-за особенностей химических реакций при производстве синтетических наркотиков имеется опасность самовозгорания и взрывов. Выделяемый едкий газ может нанести невосполнимый урон здоровью человека. Поэтому ликвидация лаборатории осуществлялась сотрудниками Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД в костюмах химической защиты.

Как пояснил задержанный, резкий запах арендодателю он пояснял тем, что изготавливает краску для автомобилей.

Свой "товар" оптовыми партиями наркосбытчик реализовывал через Интернет путем закладок в городе. Так, в ходе проведения следственных действий на городском кладбище изъята закладка с 315 граммами наркотиков", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов". Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию соучастников преступления.

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