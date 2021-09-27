Житель Костанайской области несколько лет насиловал родную дочь

КОСТАНАЙ. 26 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области извращенец сначала несколько лет совращал, а затем насиловал родную дочь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Когда все это началось, девочке было всего 8 лет, уточняет региональный портал " ТоболИнфо ".

Адвокат потерпевшей рассказал, что до 12 лет извращенец совращал дочь, а потом впервые ее изнасиловал.

Все это продолжалось до недавнего времени ежедневно, - сообщила адвокат. - Все это происходило в нормальной семье, которая не состояла ни на каких учетах".

Адвокат отметила: девочка не понимала, что с ней происходит, так как думала, что все папы так делают с дочерями.

Мама узнала обо всем этом только позавчера. Девочка сейчас находится в подавленном состоянии", - заключила защитник потерпевшей.

Полиция проводит досудебное расследование по статье 122 УК РК. Подробности уголовного дела не разглашаются в целях защиты прав несовершеннолетней. Сейчас с пострадавшей работают психологи.





В начале сентября стало известно, что житель Алматы насиловал дочь . Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

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