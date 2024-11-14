13.11.2024, 11:30 40026

Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован
Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста
Фото: Depositphotos
Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Узункольского района Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста районного отдела полиции, сообщает "Наша газета".

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут", - информирует издание.


Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Между тем в пресс-службе прокуратуры Костанайской области раскрыли подробности жестокого преступления.

Житель Узункольского района обвинялся в грабеже и убийстве односельчанина - полицейского, когда последний находился в отпуске. Однако уже в суде при исследовании вещественных доказательств государственный обвинитель обнаружил неопровержимые документы, свидетельствовавшие о заранее спланированном хладнокровном убийстве с особой жестокостью из мести за профессиональную деятельность жертвы. В суде по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции к лишению свободы. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе", - уточнили в прокуратуре.


В частности, при исследовании установлено, что на каждом документе на фамилиях должностных лиц, подписавших их, подсудимый делал заметки.

Напротив фамилии следователя и эксперта обнаружена надпись "зарежу". Фамилия жертвы - криминалиста Узункольского районного отдела полиции обведена в круг и помечена надписью "зарежу гусь". В суде подсудимый пояснил, что эти надписи он сделал, будучи в пенитенциарном учреждении, так как был зол на сотрудников полиции. Установленные обстоятельства повлекли необходимость предъявления подсудимому нового обвинения - убийство сотрудника полиции в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, профессионального долга, совершенное с особой жестокостью", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Жамбылской области был задержан подозреваемый в двойном убийстве.
 

новости по теме

14.11.2024, 20:31 256

В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике

Директор ТОО Iri building Осужден к 8 годам лишения свободы
В Туркестанской области вынесли приговор виновным в краже 862 млн тенге на урановом руднике
Фото: pexels.com
Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО Iri building Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО KAZ Design & Development Group LTD Момот Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.

Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.

При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах города.
 
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Теги:КражарудникСуд
14.11.2024, 19:55 3031

В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных

Он изобличен после получения части взятки в 12,2 млн тенге
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.

27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 млн тенге из ранее оговоренных 73,5 млн тенге изобличен директор Филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства.

Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана подозревают в получении взятки в 4,4 млн тенге.
 
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Теги:чиновникВзяткаАнтикор
14.11.2024, 19:12 3866

В Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет

11 горожанам причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге
Кызылорда. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Кызылорды активно рекламировала в интернете возможность приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов и призывала людей вкладывать деньги, сообщает пресс-служба прокуратура региона.

В результате 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей и одного земельного участка.

Суд №2 Кызылорды признал Гулсаю Шагирову виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, конфискацией имущества.

Ранее петропавловский городской суд вынес приговор в отношении пятерых человек по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере. В числе обвиняемых индивидуальный предприниматель и двое бывших полицейских.
 
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Теги:ФинпирамидаучредителиСуд
14.11.2024, 17:50 4081

Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве

Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе
Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Карасайского районного суда Алматинской области председатель суда Конаева осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.

Он признан виновным в совершении мошенничества, путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге, под предлогом смягчения наказания подсудимому, через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое", - проинформировал спикер.


Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Также в ходе мероприятия Данияр Бигайдаров рассказал приговоре в отношении руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.

К лишению свободы сроком на 6 лет осужден руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент Тулебаев А., другим фигурантам назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе (...) Руководителю службы управления персоналом департамента Турсынбаевой Г. назначен штраф в размере 21 млн тенге, руководителю Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Махатовой С. - 9 млн тенге и взяткодателю Аширбаевой С. - 12 млн тенге", - проинформировал он.


По словам спикера, они признаны виновными в получении, посредничестве в получении и даче взятки в 600 тысяч тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.

Напомним, с начала 2024 года вдвое увеличилось количество судей, привлеченных к ответственности за грубое нарушение законности.
 
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Теги:СудПриговорПредседатель
14.11.2024, 15:51 7991

В Акмолинской области прокуроры выявили укрывательство преступления полицией

Полиция не реагировала на заявления предпринимателя по факту крупной кражи из его магазина
Кокшетау. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Ерейментауского района выявила укрытое от учета тяжкое преступление против собственности, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию по факту кражи товарно-материальных ценностей из его магазина, однако сотрудники полиции длительное время данное преступление укрывали, мер к его раскрытию не принимали", - рассказали в прокуратуре.


Прокуратурой района самостоятельно осуществлена регистрация уголовного дела, с поручением расследования органу полиции. По его итогам виновные лица были задержаны и предстали перед судом.

Должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
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Теги:преступлениеПолицияПрокуратура
14.11.2024, 15:11 10696

Путешествия, элитные автомобили и недвижимость: главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге

Деньги были собраны для пострадавших от паводков казахстанцев
Путешествия, элитные автомобили и недвижимость: главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

Основная часть пожертвований использована (подозреваемой - Прим. ред.) для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной этого года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге, Lexus LX-600 за 80 млн и Haval за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге", - рассказали в АФМ.


Кроме того, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis", Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.

В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте", - поделились в пресс-службе ведомства.


Отмечается, что для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда.

Таким образом, своими противоправными действиями она нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности", - сказали в АФМ, добавив, что подозреваемая задержана.

 
14.11.2024, 10:26 16871

В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми

Общий ущерб составляет около 10 миллионов тенге
В ЗКО мошенники обманули родителей школьников, представляясь их детьми
Фото: Polisia.kz
Уральск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области сотрудники Каратобинского отдела полиции раскрыли группу мошенников, которые представлялись детьми потерпевших и выманивали у них деньги, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, группа состояла из трех подозреваемых. Один из них вошел в чат родителей школьников в WhatsApp. Ознакомившись с переписками, он начал обращаться к участникам чата в личных сообщениях, представляясь их детьми и прося перевести деньги, объясняя, что его телефон якобы выключен.

Некоторые жители отправили свои данные карт и CVV-коды. Впоследствии мошенники сняли деньги со счетов потерпевших, а обналичивание средств организовали через знакомых, которые получали прибыль с "выручки". На данный момент расследуется 17 фактов мошенничества. Среди потерпевших есть и жители других регионов. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, составляет около 10 миллионов тенге", - рассказали в полиции.


МВД рекомендует гражданам быть осторожными не только при общении с незнакомцами по телефону, но и в общих чатах.
 
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Теги:ЗКОШкольникиродителимошенники
14.11.2024, 09:56 18516

В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков

В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков
Фото: КНБ
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент КНБ по Алматы при координации органов прокуратуры пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ.

При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков", - проинформировали в комитете.


По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
 
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Теги:НаркотикиКНБЛабораторияАлматы

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