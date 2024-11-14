Житель Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста
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Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Узункольского района Костанайской области получил пожизненный срок по делу о жестоком убийстве криминалиста районного отдела полиции, сообщает "Наша газета".
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности "Черный беркут", - информирует издание.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Между тем в пресс-службе прокуратуры Костанайской области раскрыли подробности жестокого преступления.
Житель Узункольского района обвинялся в грабеже и убийстве односельчанина - полицейского, когда последний находился в отпуске. Однако уже в суде при исследовании вещественных доказательств государственный обвинитель обнаружил неопровержимые документы, свидетельствовавшие о заранее спланированном хладнокровном убийстве с особой жестокостью из мести за профессиональную деятельность жертвы. В суде по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции к лишению свободы. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе", - уточнили в прокуратуре.
В частности, при исследовании установлено, что на каждом документе на фамилиях должностных лиц, подписавших их, подсудимый делал заметки.
Напротив фамилии следователя и эксперта обнаружена надпись "зарежу". Фамилия жертвы - криминалиста Узункольского районного отдела полиции обведена в круг и помечена надписью "зарежу гусь". В суде подсудимый пояснил, что эти надписи он сделал, будучи в пенитенциарном учреждении, так как был зол на сотрудников полиции. Установленные обстоятельства повлекли необходимость предъявления подсудимому нового обвинения - убийство сотрудника полиции в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, профессионального долга, совершенное с особой жестокостью", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Жамбылской области был задержан подозреваемый в двойном убийстве.