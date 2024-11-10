В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве

За 10 месяцев зарегистрировано более 17 тысяч случаев интернет-мошенничества

Фото: Polisia.kz

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Самым распространенным способом совершения мошенничеств остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, сообщает - Самым распространенным способом совершения мошенничеств остается интернет-торговля путем размещения объявлений на сайтах торговых площадок, а также в социальных сетях и мессенджерах, сообщает Polisia.kz





Мошенники указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. В этом году зарегистрировано 6216 таких преступлений.





Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому приумножению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты.





Следующий распространенный способ - это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов. Сейчас фрод-звонки, совершаемые из-за рубежа, распознаются и блокируются операторами связи. В частности, за период функционирования системы пресечено более 63 млн таких звонков.





Мошенники продолжают искать новые пути для обмана граждан. Сейчас в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с использованием устройств sim-box с зарубежных номеров и через WhatsApp. Таким способом за 2024 год совершено 4391 преступление.





Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты либо под их диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды sms-уведомлений.





Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов. С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. Аналогичные соглашения подписаны с сайтами объявлений и IT-компанией ЦАРКА (Центр анализа и расследования кибератак). Во всех регионах созданы и действуют специализированные группы "Киберпол" по расследованию интернет-мошенничеств", - сообщили в МВД.





Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором.





В рамках межведомственной рабочей группы в составе МЦРИАП, МВД, КНБ, ГП, НБ решается вопрос о подключении операторов связи.