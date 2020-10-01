Житель Петропавловска задержан за сбыт и хранение героина

Петропавловск. 30 сентября. Kazakhstan Today - Полицейскими Северо-Казахстанской области задержан 49-летниий житель Петропавловска, подозреваемый в сбыте и хранении особо-крупного размера наркотиков, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции СКО, ранее судимого жителя областного центра сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО задержали по месту жительства.





В его доме в подгорной части города служебно-розыскная собака обнаружила полимерный пакет с наркотическим веществом.





Экспертиза установила, это почти 32 грамма героина. Также ранее наркотики у него были изъяты при сбыте в рамках проведенных оперативных мероприятий.

Разработки позволили установить, что приобретал подозреваемый наркотики посредством мессенджера Телеграмм. После онлайн-оплаты он забирал порошок в указанном в сообщении месте. Часть героина приобретал для собственного употребления, часть - для дальнейшей продажи", - рассказал заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.

В ведомстве отметили, что всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 36,82 грамма героина. По фактам хранения и сбыта проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Задержанный арестован. Сейчас проводятся мероприятия по установлению канала поставки наркотиков.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства