Житель Петропавловска задержан за сбыт и хранение героина

Петропавловск. 30 сентября. Kazakhstan Today - Полицейскими Северо-Казахстанской области задержан 49-летниий житель Петропавловска, подозреваемый в сбыте и хранении особо-крупного размера наркотиков, передает Kazakhstan Today.
По данным пресс-службы департамента полиции СКО, ранее судимого жителя областного центра сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО задержали по месту жительства.
В его доме в подгорной части города служебно-розыскная собака обнаружила полимерный пакет с наркотическим веществом.
Экспертиза установила, это почти 32 грамма героина. Также ранее наркотики у него были изъяты при сбыте в рамках проведенных оперативных мероприятий.
Разработки позволили установить, что приобретал подозреваемый наркотики посредством мессенджера Телеграмм. После онлайн-оплаты он забирал порошок в указанном в сообщении месте. Часть героина приобретал для собственного употребления, часть - для дальнейшей продажи", - рассказал заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.
В ведомстве отметили, что всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 36,82 грамма героина. По фактам хранения и сбыта проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Задержанный арестован. Сейчас проводятся мероприятия по установлению канала поставки наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Актау осудили наркокурьеров, перевозивших в желудках из Ирана в Казахстан героин. Кроме того, сбытчика героина задержали в Туркестанской области.
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