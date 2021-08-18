Житель Сатпаева украл рельсы на 11 млн тенге

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КАРАГАНДА. 17 АВГУСТА - 1 июля в отдел полиции Сатпаева поступило сообщение, что в районе одного из предприятий неизвестный похитил рельсы. Сумма ущерба составила 11,3 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рельсы украли с железнодорожных путей, которые давно не использовались, но при этом они находились на балансе предприятия, сообщает Polisia.kz

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). 15 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 38-летнего мужчину. Подозреваемый признался в краже. По его словам, он посчитал железнодорожные пути заброшенными и частично демонтировав их, сдал на металлолом. Ведется расследование.

8 ноября 2020 года в Жезказгане двое мужчин пытались украсть рельсы.

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