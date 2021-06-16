Житель Тараза задержан за сбыт героина

ТАРАЗ. 15 ИЮНЯ - В ходе проведения республиканского ОПМ "Карасора-2021" сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в городе Таразе задержали 31-летнего местного жителя, который сбывал героин на территории города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в департаменте полиции Жамбылской области, в ходе санкционированного обыска в доме таразца служебная собака обнаружила героин, общий вес которого составил 4 грамма.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта". Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города Тараза", - цитирует начальника УПН ДП Жамбылской области Аскара Джумабекова портал Polisia.kz .





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