У жителя Тараза изъяли 3000 доз героина

ТАРАЗ. 25 МАЯ - 18 мая сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе санкционированного обыска по месту проживания 46-летнего жителя Тараза обнаружили и изъяли героин общим весом 210 граммов 370 миллиграммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее судимый за содержание притона для употребления наркотических средств гражданин занимался сбытом наркотика. Стоимость изъятого героина на черном рынке составляет около 8 миллионов тенге.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта). За это преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания Тараза.

29 апреля сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в ходе проведения отработок по пресечению незаконного оборота наркотических средств выявили факт перевозки героина в особо крупном размере.

В марте в Акмолинской области задержаны двое наркосбытчиков, у которых изъят героин на сумму 24 млн тенге.

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