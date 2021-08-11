Житель ЗКО до смерти избил родную мать

УРАЛЬСК. 10 АВГУСТА - В Западно-Казахстанской области во время распития алкоголя между сыном и матерью произошел конфликт, который закончился убийством женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Преступление произошло в районе Байтерек. Мать и сын 9 августа распивали спиртные напитки. В это время между ними произошел конфликт. Сын нанес женщине несколько ударов в область груди, в результате чего женщина скончалась.

В 18.30 в полицию поступило сообщение о найденном теле женщины.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 35-летний сын убитой, который попытался скрыть факт и ввести следствие в заблуждение. Расследование идет по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает телеканал КТК





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