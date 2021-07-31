Жительница Павлодара убила троих своих детей и совершила суицид

ПАВЛОДАР. 30 ИЮЛЯ - Полицейские Павлодара завершили расследование убийства жительницы города и трех ее детей, произошедшее в ноябре прошлого года. Следователи пришли к выводу, что женщина сделала это сама, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции, 9 июня 2021 года уголовное дело прекращено на основании пункта 11 части 1 статьи 35 УПК РК, пишет Pavlodarnews.kz

Проведенным досудебным расследованием по части 3 статьи 99 УК Республики Казахстан, с учетом собранных по делу доказательств, установлено, что данное преступление совершено самой матерью малолетних детей", - сообщили в департаменте полиции области.

Возможная причина такого поступка не называется.

Напомним, житель Павлодара, придя домой, не смог открыть дверь, закрытую изнутри на засов. Попросив у соседей болгарку, он вскрыл дверь и, войдя в квартиру, обнаружил тела супруги и троих детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения с признаками насильственной смерти.

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