В Павлодаре убили женщину и трех ее детей

Павлодар. 9 ноября. Kazakhstan Today - Житель Павлодара пришел домой и обнаружил тела жены и троих малолетних детей, передает Kazakhstan Today.

9 ноября 2020 года, в 12.00, в полицию поступило сообщение от мужчины, что в квартире по улице Айманова, 2, обнаружены четыре тела. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что, вернувшись домой, владелец квартиры не смог открыть дверь, так как изнутри она была закрыта на засов. Попросив у соседей болгарку, вскрыл дверь. Зайдя в квартиру, в одной из комнат обнаружил тела супруги и троих малолетних детей (2013, 2015 и 2017 годов рождения) с признаками насильственной смерти", - сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

Отмечается, что супруги проживали совместно, дети от совместного брака. Порядок в квартире не нарушен. Полицию вызвал супруг.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства выясняются.

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