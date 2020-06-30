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Жители Акмолинской области похитили гербициды на 25 млн тенге

29.06.2020, 13:28 9100
Жители Акмолинской области похитили гербициды на 25 млн тенге
Кокшетау. 29 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента полиции Акмолинской области раскрыли кражу на сумму более 25 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
9 июня в отдел полиции Атбасарского районного отдела полиции обратился руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий региона. Мужчина пояснил, что в гараже предприятия неизвестные демонтировали кладку шлакоблочной стены и похитили более 460 литров гербицидов различных наименований в канистрах емкостью по 10 литров. Сумму ущерба заявитель оценил в размере более 25 млн тенге.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделений криминальной полиции установили и задержали трех подозреваемых в возрасте 24, 27 и 29 лет, все фигуранты дела - жители Атбасарского района. Вещественные доказательства по данному факту частично изъяты.
 
В настоящее время следствием проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 188 УК (Кража). Подозреваемые помещены под стражу.
 

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