Житель ЮКО промышлял угоном "Лексусов" в Астане

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Житель ЮКО промышлял угоном "Лексусов" в Астане25.04.2017
Криминал  18:56

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Житель Южно-Казахстанской области промышлял угоном дорогих автомобилей в Астане, сообщили в пресс-службе ДВД столицы.

По информации пресс-службы, 28-летний житель Южно-Казахстанской области задержан по подозрению в автоугонах, передает Kazakhstan Today.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемый находил на специальных сайтах по продаже автомобилей автомашины марки "Лексус". По телефону, указанному на сайте, договаривался с владельцами, назначая встречу, и в ходе осмотра автомобиля выяснял марку сигнализации. После чего, подобрав специальный пульт, угонял данные автомобили с целью дальнейшей реализации", - сообщили в полиции.

В данное время проводится досудебное расследование по статье "Кража" УК РК. Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны. Продолжаются мероприятия по проверке на причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Полиция просит пострадавших по аналогичным фактам обращаться по адресу: Астана, улица Обаган 18, тел: 49-70-90, 8-702-468-82-24.
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