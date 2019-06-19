Жительница Актюбинской области попалась на серии карманных краж в Нур-Султане

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В столице за совершение серии карманных краж задержана жительница Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

"По подозрению в совершении ряда краж в торгово-развлекательных центрах столицы и местах массового скопления граждан задержана 43-летняя жительница Актюбинской области, которая подозревается также в совершении серии карманных краж в других областях РК", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По информации полицейских, женщина выбирала магазины с большим скоплением людей, где во время примерки вещей покупателями совершала кражи из карманов и сумок. Добычей воровки становились кошельки и сотовые телефоны. В настоящее время проводится проверка ее причастности к аналогичным преступлениям на территории столицы, женщина водворена в изолятор временного содержания.

Если вы пострадали от действий данного лица или располагаете какой-либо информацией, просим обратиться в департамент полиции по адресу: улица Бейбітшілік, 19 либо позвонить по номерам: 8(7172) 71-61-71, 71-62-47, 71-60-10, 102", - отметили в пресс-службе.





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