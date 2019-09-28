Жительница Алматы задержана при попытке продать своего месячного сына (ВИДЕО)

Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - Жительница Алматы задержана при попытке продать своего месячного сына, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы городского департамента полиции, продавцом месячного мальчика выступила его родная мать - 23-летняя С., жительница Ауэзовского района.

"Прежде чем провести спецоперацию по задержанию горе-матери, нами был проведен комплекс оперативных и специальных мероприятий. Преступные намерения женщины, пожелавшей избавиться от своего родного дитя, подтвердились", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Он уточнил, что информацию о продаже сына женщина распространила среди своих знакомых. Покупатель нашелся сразу же.

Накануне около одиннадцати часов ночи гражданка С. была задержана на территории Медеуского района города при получении от потенциального покупателя денежных средств в размере 400 тыс. тенге", - проинформировал Данияр Мендебаев.





В пресс-службе отметили, что малыша полицейские временно определили в дом малютки. Его мать привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РК.

"Установлено, что у гражданки С. уже есть 7-летний ребенок. Второго родила вне брака и решила поживиться на его продаже посторонним людям. Женщина уже дала признательные показания. Оплата за новорожденное дитя изъята следователями в процессуальном порядке и приобщена к материалам уголовного дела", - заключил подполковник Мендебаев.

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