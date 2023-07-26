От удара головой об стену у ребенка произошло кровоизлияние в мозг

Рассказать друзьям

Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Алматы подозревают в убийстве семилетней падчерицы. По словам родных, мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка, но в последний раз у девочки произошло кровоизлияние в мозг.









Как рассказала тетя убитой девочки, мачеха толкнула ребенка в ванную, ударила об стену и пробила голову. В полиции она узнала, что малышку истязали на протяжении четырех месяцев.





Известно, что подозреваемой женщине 47 лет, она работала председателем КСК. Около года назад 33-летний отец девочки переехал в квартиру к возлюбленной. Пара жила в гражданском браке. А после они забрали к себе и девочку. Оказалось, мачеха применяла весьма жестокие методы воспитания. Отец об этом знал и молчал", - говорится в репортаже телеканала КТК .





По словам соседей, ребенка избивала не только мачеха, но и отец. Родная мать бросила малышку в годовалом возрасте. Девочку вырастила бабушка, а после внучку забрали. Пожилая женщина рассказала, что сын и невестка запретили ей видеться с ребенком.





Ребенка хоронили с синяками и ссадинами на лице.





Управлением полиции Бостандыкского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемая 1976 года рождения задержана и взята под стражу. Расследование продолжается", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.





За убийство малолетнего ребенка предполагаемой преступнице может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Между тем родственники винят не только мачеху, но и отца. Они уверены, мужчина мог предотвратить трагедию.





Как сообщалось ранее, в Туркестанской области 13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница о пропаже ее несовершеннолетней дочери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование.



