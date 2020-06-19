Жителя Актобе осудили за изнасилование племянницы с ДЦП

Актобе. 18 июня. Kazakhstan Today - В Актобе вынесли приговор 54-летнему актюбинцу, который почти два года насиловал свою племянницу, страдающую глухонемотой, слабоумием и ДЦП, передает Kazakhstan Today.

Его приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе облсуда. Также он должен будет выплатить потерпевшей 2 миллиона тенге за моральные страдания. Мать потерпевшей считает такой приговор справедливым, сообщает газета "Диапазон"

Мы продаем дом, собираемся уехать из поселка. Потому что невозможно в нашем доме находиться. Дочь все это перенесла, все напоминает в доме об этом. Общество должно обращать внимание на таких, как моя дочь, поддерживать их", - сказала мама потерпевшей после приговора.

На оглашение приговора журналистов не впустили в зал, такие ограничения действуют из-за коронавируса.

По данным суда, осужденный насиловал родственницу с января 2017 года по август 2019 года. При этом он воспользовался ее беспомощным состоянием.

Он же близкий родственник, знал ее с малых лет, присматривал за ней, когда нас с мужем не было дома. Мы всегда доверяли ему, ключи от дома оставляли. Как-то он пришел к нам, и дочь стала показывать жестом типа "умри, умри". Сестра моя начала что-то подозревать, и только 10 сентября она рассказала подробно обо всех его издевательствах. Он не только насиловал, другие вещи с ней творил. Это было в разных комнатах, даже в туалете. Он обесчестил мою дочь. Он людей лечит, у него камча есть. Говорил, что многих вылечил, мы просили его делать дочери массаж", - рассказывала еще до судебного разбирательства мама потерпевшей.

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