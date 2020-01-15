Девушку-инвалида насиловал родственник в Актобе

Актобе. 14 января. Kazakhstan Today - Стало известно об очередном изнасиловании беспомощного человека. В Актобе родственник в течение долгого времени насиловал девушку-инвалида, передает Kazakhstan Today.

"В Актобе очередное страшное преступление! К нам обратились родственники потерпевшей, у них случилась беда. Мужчина, родственник, 1966 года рождения, приходил в семью и оказывал услуги по присмотру за девушкой-инвалидом, когда делал ей лечебный массаж, необходимый ей по состоянию здоровья. Никто даже не мог подумать, что такое произойдет. Девушка, кроме ДЦП, страдает глухонемотой, состоит на учете с диагнозом Деменция, при других уточненных болезнях, интеллектуальной недостаточностью и другими психологическими особенностями. Однажды мама заметила, что дочери не нравится, когда приходит этот родственник, она стала аккуратно узнавать, что случилось. Девушка сначала молчала, а потом объяснила маме, что родственник неоднократно совершал насилие над ней", - написала на своей странице в соцсети лидер движения "Немолчи.KZ" Дина Тансари .

По ее словам, девочку допросили с помощью сурдопереводчика.

Что и как она объясняла и буквально показывала на следствии и на экспертизе. По словам пострадавшей, это происходило много раз, в разных комнатах, она показывала маме все те места, где дядя насиловал ее. Всем своим детским существом она демонстрировала как его ненавидит. У дяди своя версия. Он сообщил, что его развратила племянница и сама его соблазнила, и уточнил, что это было всего один раз", - пишет Дина Тансари.

Между тем экспертизы подтвердили факт совершения насилия.

Отлично поработали следователи, психологи-эксперты, прокуроры. Материалов достаточно, чтобы осудить родственника по статье за многократное изнасилование заведомо беспомощной девушки-инвалида. Но есть проблемы, и этим хотят поделиться родные и близкие, они отчаялись добиться справедливости и просят поддержки СМИ", - говорится в посте.

Это не первый случай изнасилования девочек-инвалидов в Казахстане.

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