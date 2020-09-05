Жителя Уральска задержали за развращение школьницы

Уральск. 4 сентября. Kazakhstan Today - За развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней установлен и задержан 23-летний житель Уральска, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , задержанный свою вину признал, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В областном департаменте полиции пояснили, что инцидент произошел в середине августа недалеко от одного из водоемов города. Заявление написала мать 14-летней школьницы 3 сентября. Подозреваемый сразу же был установлен и задержан.

В настоящее время ведется досудебное расследование по части 1 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних). Санкция этой статьи предусматривает наказание от пяти лет лишения свободы. Более подробная информация по делу огласке не подлежит.

По данным МВД, количество преступлений сексуального характера в отношении детей не снижается . Только с начала этого года совершено 550 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 250 фактов - насилия с применением силы и шантажа. Большинству жертв насильников не больше 14 лет. Развратные действия чаще совершают люди из близкого окружения ребенка.

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