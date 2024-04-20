Золотые слитки и 400 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

С начала года пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту пресечены попытки незаконного вывоза 400 млн тенге и золотых слитков, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РК.





С начала 2024 года сотрудниками столичного таможенного поста "Әуежай-Астана" в ходе таможенного контроля пресечено 22 факта незаконного вывоза валюты на сумму более 400 млн тенге", - говорится в информации ведомства.





Одна из попыток вывоза валюты произошла в начале года в аэропорту Астаны. Валюту на сумму более 74 млн тенге пытался вывезти в Стамбул гражданин Казахстана.





Также казахстанцы пытались вывезти из страны золотые слитки весом 433 грамма и коллекционные монеты общим весом 3000 граммов, на сумму более 70 млн тенге.





В КГД напомнили, что в Казахстане запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США и золотых слитков, инвестиционных монет и т.д., которые выпускаются Национальным банком страны. За нарушение вышеуказанных норм предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от нарушения.



