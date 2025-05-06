05.05.2025, 11:10 13411
Международный День сайгаков отмечают сегодня в мире
Фото: Depositphotos
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Ежегодно 5 мая в мире отмечают Международный день сайгака - уникального и древнего обитателя степей.
Сайгак - один из древнейших представителей фауны Евразии, и на сегодняшний день более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане", - сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.
В комитете подчеркнули, что защита сайгака имеет значение не только для сохранения одного вида, но и играет ключевую роль в поддержании биоразнообразия и устойчивости экосистем в целом.
По данным из Сети, праздник был учрежден в 2010 году с целью привлечения внимания к проблеме сокращения популяции сайгака в мире. Государства, на территории которых обитает животное (Россия, Казахстан, Узбекистан и Монголия), стали принимать меры для спасения уникального животного.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн. По данным на май 2025 года, она выросла до 4,1 млн особей.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
В сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
В настоящее время Казахстан ведет переговоры с Россией о свободном перемещении сайгаков.
новости по теме
05.05.2025, 19:52 3901
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Алматы представили обновленную экспозицию Музея боевой славы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 5 мая, в Алматы состоялось торжественное открытие нового раздела Музея боевой славы - "Музей под открытым небом", сообщает пресс-служба акимата города.
Церемония прошла на территории Дома армии с участием заместителя министра обороны РК генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева, представителей акимата, военных и гостей.
На открытом воздухе представлены 28 единиц техники, включая танк Т-34 и БМ-13 "Катюша". Во время реконструкции музея был восстановлен фонтан и благоустроена зона отдыха. Помимо этого, модернизированы витрины, добавлены диорамы о штурме Рейхстага и обороне дома Павлова.
Основанный в 1965 году, музей продолжает свою миссию по сохранению памяти и патриотическому воспитанию.
05.05.2025, 18:53 4506
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: Нацбанк РК выпускает посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Ұлы Жеңіс 80 жыл" из серии "Выдающиеся события и люди", сообщает пресс-служба регулятора.
Монеты Ұлы Жеңіс 80 жыл выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие", - говорится в сообщении регулятора.
На монетах изображен Вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе "80" символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами государственного флага Республики Казахстан.
Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением, массой 31,1 г, диаметром 38,61 мм, с применением технологии цветной печати, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 штук; из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 7,5 г, диаметром 26 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 млн штук.
Биколорные монеты номиналом 200 тенге предназначены для свободного обращения на территории Казахстана наряду с циркуляционными монетами.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте.
01.05.2025, 14:22 27086
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: 80 лет назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы
Фото: Евгений Халдей/Getty Images
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80 лет назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы - один из главных символов разгрома нацистской Германии. На здании Рейхстага было установлено несколько флагов.
30 апреля 1945 года - за 10 дней до полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии - бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов в ходе штурма Рейхстага водрузили на фасаде здания первое Красное знамя, информирует МИД России.
28 апреля начались ожесточенные бои за Рейхстаг, который нацистами был превращен в мощный узел сопротивления. Его обороняли свыше тысячи человек, в том числе войска СС, поддерживаемые артиллерией и танками.
От дома Гиммлера, где накануне штурма Рейхстага находились красноармейцы Булатов и Кошкарбаев, было меньше 500 метров.
Советским бойцам потребовалось семь часов, чтобы под шквальным огнем, преодолеть это расстояние. При себе они имели самодельное Знамя - флагшток с простым алым полотном.
Кошкарбаев позже вспоминал о моменте установки в разгар боя знамени на фасаде здания:
Началась артподготовка, и с первыми же выстрелами ее мы (с Булатовым) подбежали к Рейхстагу. Я поднял Булатова, придерживая его за ноги, и там же, на высоте второго этажа, установили флаг".
Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14.25 Кошкарбаев и Булатов "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг".
Это было первое из знамен, водруженных на здании Рейхстага советскими воинами-освободителями.
За мужество и героизм, проявленные при взятии Рейхстага, Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов были награждены Орденами Красного Знамени. Памятники Кошкарбаеву установлены на его родине в Акмолинской области Казахстана и в столице Республики - в Астане, а Булатову - в Кирове.
1 мая 1945 года военнослужащие Красной армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, сообщает РБК.
Первоначально знамя установили на фронтоне Рейхстага, а затем перенесли к самому верху - на купол.
Кругом метались вспышки. По кровле постукивали осколки. Где прикрепить флаг? Около статуи? Нет, не годится. Ведь было сказано - на купол. Ведущая на него лестница шаталась - она была перебита в нескольких местах. Тогда бойцы полезли по редким ребрам каркаса, обнажившегося из-под разбитого стекла... Карабкались медленно, друг за другом, мертвой хваткой цепляясь за железо... Прикрутили ремнем к металлической перекладине Знамя - и тем же путем вниз", - описывал события командующий 150-й дивизией генерал Василий Шатилов в книге "Знамя над Рейхстагом".
Дочь Михаила Егорова, Ирина, вспоминала, что у ее отца были изрезаны руки. "Папа так объяснял происхождение этих ран: купол Рейхстага был из стекла и металла, приходилось подтягиваться, забираясь наверх", - рассказывала она.
За участие в этой операции Михаил Егоров и Мелитон Кантария были удостоены звания Героев СССР. Алексея Береста наградили орденом Красного Знамени. В 2005 году занимавший тогда пост президента Украины Виктор Ющенко присвоил Бересту звание Героя Украины.
В историю вошел кадр водружения Знамени Победы, сделанный фотографом Евгением Халдеем. Однако фото не репортажное, а постановочное. Снимок сделан 2 мая 1945 года, когда закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. На снимке встретившиеся фотографу солдаты - Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горычев.
01.05.2025, 11:45 28381
1 мая - День международной солидарности трудящихся
Фото: back-in-ussr.com
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1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих в Чикаго, организовавших 1 мая 1886 года забастовку с требованием 8-часового рабочего дня (она закончились тогда кровопролитным столкновением с полицией), принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся, сообщает historyrussia.org.
Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах, пишет Calend.ru.
Сегодня праздник отмечается в более чем 140 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий.
В РСФСР после Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. Первоначально он назывался "День Интернационала", затем он стал называться "День международной солидарности трудящихся - Первое Мая" и отмечаться 1 и 2 мая, сообщает Википедия.
В праздник проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили "маевки" - массовые празднования на природе.
В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР "выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества".
Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов всех республик и поселков СССР под марши и музыку политической направленности, из громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с трибун, установленных обычно возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали руководители КПСС и представители власти. Велась трансляция по местным теле- и радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила ежегодно на Красной площади Москвы и транслировалась центральными телеканалами, со вставками кадров демонстраций в других крупных городах страны.
Один из самых знаменитых первомайских лозунгов "Мир! Труд! Май!" - измененная строка из стихотворения Маяковского "Солнечный флаг", сообщает РБК.
Постепенно День международной солидарности трудящихся терял свое изначальное значение и становился просто дополнительным выходным в году. Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР прошла 1 мая 1990 года. В 1992 году праздник был переименован в "Праздник весны и труда".
Жители Казахстана 1 мая отмечают Праздник единства народа Казахстана. Празднование Дня труда отменено с 1996 года.
29.04.2025, 17:10 37541
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Астане презентовали "Книгу памяти о войне"
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В преддверии празднования 80-летия Великой Победы казахстанский филиал Московского государственного университета имени Ломоносова и президентский центр Республики Казахстан провели тематическую встречу "День вечной памяти", на которой презентовали третье издание "Книги памяти о войне", сообщает пресс-служба филиала МГУ имени Ломоносова.
Цель мероприятия - сохранение исторической памяти о великом подвиге народов в Великой Отечественной войне у подрастающего поколения", - отметили в филиале.
Как пояснили в пресс-службе, "Книга памяти о войне" - инициатива, возникшая в казахстанском филиале в 2020 году.
В "Книге памяти" студенты филиала собрали воспоминания родственников об участии их родных в Великой Отечественной войне. В 2023 году вышло второе издание. На протяжении ряда лет студенты активно исследовали семейные архивы, собирали истории своих родных и близких - результатом их поисков стало третье издание уникальной "Книги памяти о войне". Полученные отзывы от родственников, а также от людей, познакомившихся с изданиями, свидетельствуют о большой благодарности филиалу за этот труд", - сообщили в филиале.
В своем выступлении директор казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Александр Сидорович, отметил, что данный проект будет продолжен в филиале, "проект "Книга памяти" - это не только наша дань уважения подвигу предков, но и способ помочь молодым лучше понять свою историю".
Сегодня особый день - мы представляем коллективный труд Книга памяти о войне. Это живая история войны, написанная нашими студентами и это живой вечный памятник не только для родных и близких участников войны, но и для будущего. Большое спасибо вам за это дорогие авторы книги!" - заявил Александр Сидорович.
В свою очередь директор президентского центра РК Бакытжан Темирболат отметил, что инициатива казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова о создании "Книги памяти о войне" имеет уникальное значение.
Данный проект подтверждает истинность слов "Никто не забыт, ничто не забыто" и демонстрирует стремление казахстанского общества к сохранению нашей истории", - сообщил он.
В программе встречи состоялись выступления студентов казахстанского филиала МГУ - авторов Книги памяти, а также их родственников. Завершило встречу выступление участников музыкально-поэтического челленджа "Голос Победы", призванного через творчество увековечить память о победе в Великой Отечественной войне.
Этот проект стал инициативой президентского центра РК, направленной на сохранение исторической памяти, популяризацию произведений, созданных во времена войны, эмоциональную связь между поколениями, а также создание новых произведений, вдохновленных героическим прошлым. В этот же день руководство и студенты филиала МГУ возложили цветы памятнику "Отан Ана", - добавили в пресс-службе.
28.04.2025, 13:47 53526
Исторический диктант Победы объединил участников из 90 стран мира
Фото: Россотрудничество
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 апреля состоялся исторический диктант Победы, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.
В этом году ежегодная международная акция прошла в честь 80-летия Победы, объединив участников самых разных возрастов из 90 стран мира.
Представительство Россотрудничества в Алматы выступило координатором проведения акции в Алматы и южных регионах страны, жители которых приняли активное участие в акции сразу на десяти площадках", - рассказали организаторы.
Участникам предстояло за 45 минут ответить на 25 тестовых вопросов. Задания охватили ключевые события Великой Отечественной войны и подчеркнули большой вклад Казахской ССР в общую Победу.
Отмечается, что почетным участником диктанта Победы стал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Карпович Изюмников.
25.04.2025, 13:20 58666
Ровно 80 лет назад произошла знаменитая встреча на Эльбе
Фото: telegram/МИД России
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Ровно 80 лет назад - 25 апреля 1945 года - за 15 дней до капитуляции гитлеровской Германии, произошла знаменитая встреча на Эльбе, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России
В этот день 58-я стрелковая дивизия 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева впервые встретились с войсками 69-й и 104-й пехотных дивизий 1-й армии США генерала Омара Брэдли. Это событие имело не только большое символическое значение, но, по сути, стало предвестником поражения нацистской Германии и кульминацией союзнической борьбы стран антигитлеровской коалиции против нацизма. Дух единения в борьбе против общего врага, который впоследствии стали именовать "духом Эльбы", открывал новые перспективы послевоенного сотрудничества", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.
В 1945 году, товарищи по оружию, забыв о культурных различиях и языковом барьере, оставляли друг другу на память нашивки, знаки отличия, бытовые предметы и даже ценности. Торжества продолжились в штабе советского командования на восточном берегу Эльбы, куда прибыл генерал Брэдли на встречу с маршалом Коневым. В конце мероприятия советский командующий подарил своему американскому визави знамя с надписью "От воинов 1-го Украинского фронта" и боевую лошадь. В качестве ответного жеста Брэдли позже передал Коневу джип "Виллис", - заявили в МИД.
Отмечается, что момента встречи и крепкого рукопожатия советские и американские солдаты с нетерпением ждали с обеих сторон. Командиром 7-го армейского корпуса 1-й американской армии Коллинсом к американским орденам были представлены советские воины, наиболее отличившиеся в боях при прорыве к Эльбе.
28 апреля состоялась встреча маршала Конева и генерала Брэдли, в ходе которой американский военачальник особо подчеркнул, что "наш народ всегда с восхищением следил за боями и победами славной Красной армии, и мои солдаты и офицеры стремились подражать боевому примеру, который подавали им войска 1-го Украинского фронта".
Эту историческую встречу его участники, ставшие знаменитыми на весь мир благодаря фотографии репортера американского журнала Life, неоднократно вспоминали: Александр Сильвашко часто говорил, что если бы те товарищеские отношения американских и советских солдат сохранились, "мир мог бы стать другим, лучшим местом", а Уильям Робертсон охарактеризовал атмосферу встречи с советскими военными как создавшую "ощущение того, что мир един", - подчеркнули в МИД.
В последующие годы, даже на фоне "холодной войны", когда бывшие союзники по антигитлеровской коалиции превратились в непримиримых оппонентов и соперников, "дух Эльбы" не покидал непосредственных участников той легендарной встрече в Торгау - советских и американских воинов, совершивших бессмертный Подвиг во имя спасения мира от "коричневой чумы". Ветераны встречи на Эльбе бережно хранили память о боевом братстве, об общих усилиях в борьбе с врагом, о испытаниях, которые им пришлось пройти.
В 1963 году рядовой американской армии Джо Половски - участник разведгруппы, которая первой переправилась через Эльбу и встретилась с частями Красной армии - от имени американских ветеранов прислал маршалу Коневу письмо.
Мы, солдаты обеих сторон, поклялись делать всё возможное, чтобы построить лучшую жизнь, основанную на доброй воле, уважении и мире между нашими двумя странами, мире, необходимом нашим детям и всему человечеству. И обещание, данное 25 апреля 1945 года, должно быть сохранено", - написал он.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
25.04.2025, 12:24 59276
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: в Москве останки погибшего участника Великой Отечественной войны передали Казахстану
Фото: telegram/Русский дом в Астане
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На Поклонной горе в Москве прошла церемония передачи казахстанской стороне останков погибшего участника Великой Отечественной войны Петра Оконечникова для захоронения на Родине, сообщает Русский дом в Астане.
На сегодняшний день 271 тысяча казахстанцев значатся пропавшими без вести. Наша организация занимается поиском всех тех, кто пропал на полях сражений. За последний год к нам поступило более 10 тысяч заявок на поиск, нам удалось установить судьбу более 4,5 тысяч человек. Люди продолжают искать своих отцов, дедов и прадедов. И этот случай уникальной стороной не является", - заявил руководитель организации "Атамнын аманаты", инициатор передачи с казахстанской стороны Мурат Молдагалиев.
Подчеркивается, что мероприятие организовано в целях сохранения памяти о участниках братских народностей исторических, культурных, трудовых и военных подвигов и о совместной Победе над нацизмом в Великой Отечественной войне, 80-летие которой отмечено в 2025 году.
Я соблюдаю меры по укреплению мер между нашими двумя братскими народами. У нас общая история и, я надеюсь, общее будущее", - сообщил руководитель телекомпании "Скайфест", документалист Алексей Никулин.
Кроме останков, поисковики также передают родственникам экипировку летчика, найденную на месте трагедии. По данным пресс-службы, захоронение пройдет в Казахстан 8 мая, в преддверии праздника Великой Победы.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?