17.07.2025, 15:00 12561
Минэкологии провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства в области Жетісу
Выявленное нарушение полностью устранено
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Талдыкорган. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства, занимающегося выращиванием свиней на территории Ушбулакского сельского округа Алакольского района области Жетісу, сообщает пресс-служба ведомства.
Проведена проверки с участием природоохранной полиции (...) Собственником крестьянского хозяйства источник неприятного запаха, а именно дикие свиньи, привезенные для туристов, были вывезены. Выявленное нарушение полностью устранено", - заявили пресс-службе.
Также департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетісу проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлено строительство капитальных объектов, не предусмотренных целевым назначением земельного участка.
В отношении руководителя хозяйства приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. По состоянию на июль 2025 года в ходе дополнительного визуального осмотра места деятельность по выращиванию свиней прекращена, природный ландшафт восстановлен и возвращено излюбленное место прогулок пеших туристов в устье реки Карабулак", - добавили в Минэкологии.
Ранее в Актау наказали владельца передвижного зоопарка.
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17.07.2025, 19:33 9791
На АНПЗ ликвидировали один из главных источников неприятных запахов
Нефтеловушка РЕКС была введена в эксплуатацию в 1945 году
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Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод завершил масштабную работу по устранению нефтеловушки РЕКС - одного из главных источников неприятных запахов и негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба КМГ.
РЕКС расшифровывается как резервуар канализационный секционный. Нефтеловушка или нефтеотделитель - это специальное очистное сооружение, предназначенное для удаления из сточных вод нефтепродуктов, которые легче воды. Нефтеловушка РЕКС на АНПЗ была введена в эксплуатацию в 1945 году и занимала площадь в 1000 квадратных метров.
Работы по ликвидации этого объекта начались в октябре 2024 года с опорожнения отстойника. Всего было вывезено 7100 тонн отходов. Полностью сооружение демонтировали и ликвидировали к апрелю 2025 года.
На месте демонтированной нефтеловушки планируется строительство новых, современных объектов. Среди них - буферные емкости, которые будут использоваться для приема и временного хранения сточных вод в случае аварийных или внештатных ситуаций на производстве. Это позволит предотвратить неконтролируемые сбросы и защитить окружающую среду. Также будет построена малая конденсатная станция, предназначенная для обработки и сбора конденсата, образующегося в технологических процессах, обеспечивая его дальнейшую утилизацию или очистку.
11.07.2025, 17:50 52626
В Атырау выявили почти 12 тысяч эконарушений
Фото: Depositphotos
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Атырау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау полицейские с начала акции "Таза Қазақстан" выявили почти 12 тысяч экологических нарушений, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления полиции города Атырау выявили 11 933 административных правонарушения. Наиболее распространенные из них связаны с нарушением правил благоустройства, уничтожением зеленых насаждений и выбросом мусора в неположенных местах", - проинформировали в полиции.
В частности, по статье 505 КоАП РК было зафиксировано 3205 случаев, в 2953 случаях ограничились предупреждением. По статье 434-2 (Загрязнение мест общего пользования) зарегистрировано 8728 нарушений, к ответственности привлечены 7688 человек.
Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
11.07.2025, 11:17 56186
Экоактивисты просят прекратить варварскую обрезку деревьев в Алматы
Фото: facebook/Экологическое общество Алматы
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинские экоактивисты обратились к акиму города с просьбой запретить в городе санитарную обрезку деревьев.
Просим Вас вмешаться, остановить и запретить происходящее в настоящее время массовое уничтожение деревьев под видом так называемой санитарной обрезки, которая проводится по заказу районных акиматов и с молчаливого согласия городского управления экологии", - написали в Facebook члены Экологического общества Алматы.
Общественники напомнили о своем требовании обрезать исключительно сухостойные ветки.
Однако подрядчики с позволения районных акиматов спиливают все подряд, в том числе здоровые зеленые кроны (ветки) с листьями (99%), тогда как наличие реально сухих ветвей необходимых к спилу составляет всего 1%. Мы считаем такие варварские действия по отношению к зеленому фонду города неприемлемым и масштабным вредительством, которое приводит к массовой гибели и аварийности деревьев, а также лишает миллионы алматинцев защиты от выхлопных газов, пыли, ветра, солнца, знойной жары, прохлады и тени. Это экологическое преступление против горожан, несоответствующее президентской программе "Таза Казахстан", - подчеркивают авторы обращения.
В частности, с 10 июля обрезают абсолютно здоровые зеленые кроны деревьев по улице Момышулы, при том что в июне 2023 года кроны уже обрезали.
Таким образом, деревья на улице Момышулы, как и на других улицах города, усердно и планомерно уничтожают из года в год", - сообщают экоактивисты.
Ранее в обзоре мы рассказали, как в городе планомерно уничтожают зеленые насаждения. Речь идет о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
08.07.2025, 19:03 71781
Свалки ликвидированы только на бумаге: в Абайской области выявили 80 повторных нарушений
Выявлено более 200 новых свалок, при этом координаты 80 совпадают с разнее зафиксированными
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Семей. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Абайской области провела анализ соблюдения требований экологического законодательства в части утилизации отходов и ликвидации несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что в 2023 году на территории области было зафиксировано 347 несанкционированных свалок, о ликвидации которых отчитались местные исполнительные органы.
Однако уже в конце 2024 года выявлено 233 новые свалки. При этом координаты 80 из них совпадают с местоположением свалок, зафиксированных в 2023 году. Это свидетельствует о формальном подходе и недостаточной эффективности принимаемых мер со стороны местных исполнительных органов по ликвидации указанных объектов", - говорится в сообщении надзорного органа.
По выявленным нарушениям внесен акт прокурорского надзора. Заместители акимов Аягозского, Бородулихинского, Жарминского и Бескарагайского районов, а также руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Семея привлечены к административной ответственности.
01.07.2025, 11:09 116661
Когда Казахстан перейдет на системы оборотного и повторного водоснабжения
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов сообщил о внедрении в стране системы рационального использования водных ресурсов, передает корреспондент агентства.
Подписанный 9 апреля этого года главой государства новый Водный кодекс закрепляет поэтапный переход на системы оборотного и повторного водоснабжения. Реализация данного направления будет осуществляться в течение семи лет, включая двухлетний переходный период и пятилетний этап практического внедрения", - сообщил Нуржигитов.
По его словам, в аграрном секторе сформирована нормативно-правовая база, направленная на стимулирование внедрения водосберегающих технологий. Параллельно ведется активная работа по повышению эффективности водопользования на промышленных предприятиях.
Также министр рассказал, что с начала года ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов.
Платформа объединит данные из различных источников - от спутников и гидропостов до статистики и приборов учета, создавая единое цифровое пространство управления водным фондом страны", - проинформировал Нуржан Нуржигитов.
Вместе с тем ведомство планирует автоматизировать оросительные системы.
Министерство ведет системную работу по оснащению более 3,5 тысячи километров каналов современными средствами учета и управления. В этом году в Кызылординской области реализуются проекты по оснащению 58 гидропостов автоматическими системами", - отметил глава министерства.
Также ведется проектирование цифровизации более 5 тысяч километров оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, а также в области Жетысу.
До 2027 года планируется внедрение автоматизированных гидрозатворов, "что позволит существенно повысить точность водораспределения". Для координации всех цифровых процессов создан информационно-аналитический центр водных ресурсов. Его задачи - сбор и анализ данных, сопровождение платформ и развитие цифровых сервисов в отрасли.
Ранее сообщалось, что на строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге.
25.06.2025, 11:51 159216
Информацию о нефтяных пятнах на Каспии не подтвердили в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-министр экологии Жомарт Алиев прокомментировал информацию об обнаружении спутниками множества нефтяных пятен в Каспийском море, передает корреспондент агентства.
Информация, что по результатам космического мониторинга обнаруживаются пятна, периодически всплывает в СМИ, такая информация была и в прошлом году. Однако эти факты не подтвердились. Новая информация на сегодня подтверждения не имеет. У нас есть космический мониторинг территории Казахстана, и Каспия в том числе. На сегодня, по данным космомониторинга, таких фактов загрязнения мы не получали", - сообщил вице-министр.
Он отметил, что "зачастую в космическом зондировании есть факты искажения, то есть облака и различные вещи, которые дают тень, и эти вещи можно воспринимать как нефтяное пятно или очаг загрязнения".
Ранее глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea сообщило, что с начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C еженедельно фиксируют нефтесодержащие пятна в Каспийском море.
25.06.2025, 10:03 161041
В Казахстане большинство полигонов ТБО заполнены - Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что большинство полигонов твердых бытовых отходов заполнены, а на строительство новых полигонов нет средств, передает корреспондент агентства.
По итогам 2024 года насчитывается 2973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, что составляет 20,4% от общего их количества. Большинство полигонов заполнены, требуется их рекультивация. Полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областей и Шымкенте заполнены более чем на 90%, в Астане - на 98%, а в Жезказгане вовсе переполнен", - проинформировал министр.
По его словам, в рамках утвержденного правительством в 2023 году плана по строительству 100 новых полигонов акиматами построены и введены в эксплуатацию только 7, разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам.
По остальным 52 полигонам в области Абай и в Акмолинской области акиматами работа не ведется. В СКО по 8 полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована", - отметил Нысанбаев.
Он подчеркнул, что строительство новых полигонов не осуществляется из-за отсутствия финансирования. Минэкологии проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 миллиарда тенге в 11 регионах.
Как рассказал глава ведомства, с начала этого года под эгидой "Таза Қазақстан" по всей стране проведено 573 мероприятия, в рамках которых казахстанцами собрано около 189 тысяч тонн отходов, очищено порядка 735 тысяч га территории, высажено более 2 миллионов деревьев. Общее количество участников акции составило около 2 миллионов человек, в том числе 156 тысяч волонтеров.
Напомним, премьер-министр РК поручил Министерству экологии и природных ресурсов до 1 сентября разработать концепцию управления всеми видами отходов.
24.06.2025, 11:23 166546
Свыше 40 нефтяных пятен обнаружили на Каспии со спутников
Фото: Depositphotos
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Актау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала мая 2025 года спутники Sentinel-1A и Sentinel-1C еженедельно фиксируют нефтесодержащие пятна в Каспийском море, сообщает глобальное экологическое движение Save the Caspian Sea со ссылкой на данные проекта "Прозрачный мир на Каспии".
По состоянию на 23 июня обнаружено около 40 пятен общей площадью более 64 км² в прибрежной зоне и в открытом море. Загрязнения зафиксированы в секторах Казахстана, Азербайджана, России и Туркменистана. Несмотря на регулярные загрязнения, информация о реакции компетентных органов отсутствует", - пишет источник.
13 июня 2025 года основатель Save the Caspian Sea Вадим Ни направил официальный запрос в Министерство экологии и природных ресурсов РК с просьбой предоставить информацию о том, ведется ли государственный спутниковый мониторинг, зафиксированы ли данные инциденты официально, существует ли учет и план ликвидации загрязнений, а также контролируется ли судоходная деятельность в казахстанском секторе. На момент публикации официальный ответ не получен.
Мы не можем себе позволить постоянное загрязнение хрупкой экосистемы Каспия. Современные технологии позволяют оперативно выявлять и устранять нефтяные разливы, включая вызванные сбросом балластных вод. Наше движение требует от государственных органов обеспечить реализацию мер безотлагательного реагирования на нефтяные разливы по Каспийскому морю", - заявил Вадим Ни.
В мае-июне 2025 года в казахстанском секторе зафиксировано не менее 7 случаев загрязнений, общая площадь которых равна 18 км². Еще 25 пятен общей площадью около 14 км² обнаружены в российском секторе. В азербайджанском секторе спутники зафиксировали 5 случаев общей площадью 28,8 км². Кроме того, зафиксированы загрязнения в туркменском секторе - два пятна общей площадью 4,1 км².
Проблема не только в одном разливе, а в накопленном эффекте. Постоянный оперативный мониторинг Каспийского моря из космоса позволяет не только своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, но и помогает ученым отслеживать долгосрочное техногенное давление на морскую экосистему. Это взгляд, который невозможно получить иначе", - отметил координатор проекта "Прозрачный мир на Каспии" Андрей Балагуров.
По данным экодвижения, ранее в апреле были обнаружены 15 пятен нефтесодержащих загрязнений общей площадью около 32 км².
Экологи напоминают, что кумулятивный эффект даже малых по размеру пятен приводит к разрушению экосистемы: нарушается газообмен, страдают рыбы, морские птицы и планктон.
Для справки
Мониторинг проводится с использованием спутниковых данных Sentinel-1A и Sentinel-1C, а также платформы CLASS.PRO, разработанной по методикам Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. В исследовании участвуют: ООО "Лоретт", НПФ "Раймет" и группа Ctrl2GO. Результаты находятся в открытом доступе на transparentworld.tech.
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