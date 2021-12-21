Система Orphus

Скляр рассказал о мерах по сокращению водопотребления из Урала

20.12.2021, 16:50 22216
Скляр рассказал о мерах по сокращению водопотребления из Урала
Фото: uralskweek.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос, касательно снижения уровня воды в реке Урал, сообщил какие меры принимает правительство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для сокращения водопотребления из реки Жайык (Урал) принято решение о поэтапном переходе на подземные источники водоснабжения. В целях предотвращения дефицита воды в Западно-Казахстанской области и обеспечения стабильного водоснабжения населения в текущем году проведены работы по восстановлению эксплуатационных свойств 16 скважин с объемом менее 1000 кубических метров/сутки", - написал в своем ответе на депутатский запрос Роман Скляр.

 
Как уточняется в тексте документа, в период с 2015 по 2021 годы разведаны запасы подземных вод в 224 населенных пунктах, проведена переоценка 13 месторождений.
 

При этом с 2022 по 2024 годы запланированы работы по переоценке запасов 7 месторождений для обеспечения населенных пунктов подземными водами. Также планируется проведение дополнительных поисково-разведочных работ для забора воды из запасов подземных вод Восточного Тайсойгана в Кызылкогинском районе Атырауской области", - сообщил Скляр.

 
Как сообщил Роман Скляр, подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию Кировского водохранилища, стоимость которой составляет 2,6 млрд тенге, реализация проекта планируется на 2022-2024 годы. 
 

Вместе с тем, в целях снижения потребления воды из реки Урал предусматриваются механизмы реконструкции оросительных систем, вторичного водопользования, применения в земледелии методов капельного, дождевального орошения и др. В целом, предложения, поднятые в депутатском запросе, находятся на постоянном контроле правительства и соответствующая работа по указанным вопросам будет продолжена", - заявил Скляр.


 
 

Комментарии

новости по теме

Рощу с краснокнижными животными и растениями хотят застроить в Уральске

21.12.2021, 15:33 2791
Рощу с краснокнижными животными и растениями хотят застроить в Уральске
Фото: instagram/perevalochnaya_roshcha_uralsk
УРАЛЬСК. 21 ДЕКАБРЯ - В Уральске 22 декабря планировалось провести общественные слушания по строительству дороги через Переволочную рощу, но их отложили на неопределённый срок, передает Kazakhstan Today.
 
Площадь рощи составляет около 700 гектаров, здесь расположена старица реки Урал. В лесной зоне водятся краснокнижные животные, птицы и растения. Первоначально городские власти намеревались обустроить здесь зону отдыха, затем заговорили о строительстве кольцевой автодороги, пишет "Мой город".
 
Теперь городские власти намерены изменить проект застройки рощи, против которого выступили местные жители.
 

Решено не выводить из состава лесного фонда всю территорию рощи. К проекту детальной планировки и рекреационной зоне относится территория порядка 200 гектаров. Мы будем готовить новую документацию - лесную карту, акт оценки. На это понадобится время. Через рощу мы планируем проложить дорогу. Она станет продолжением улицы Сарайшык", - сообщил заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.

 
По словам местных экологов, перенос общественных слушаний стал небольшой победой.
 

Главным трендом современности считается сохранение природы. Мы должны сберечь для потомков уникальный лес. Не нужно там вести хозяйственную деятельность. И дорога на территории рощи не нужна. Далеко за примерами ходить не надо - у нас есть парк культуры и отдыха. Он фактически частный. Боюсь, что в Переволочной роще сделают то же самое", - заявил председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев.

 
В августе прошлого года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже строительство объекта приостановили.
 
В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк. После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились.

 
 

Вандализм на Каинды: какие меры будут приняты

20.12.2021, 20:46 15436
Вандализм на Каинды: какие меры будут приняты
Фото: adrenalinicsilence.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ДЕКАБРЯ - Минэкологии и администрация ГНПП "Кольсай колдерi" сообщили, какие меры планируется принять для профилактики вандализма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов считают, что для предотвращения подобного необходимым принять меры по усовершенствованию экообразования в школах и вузах страны. В ведомстве добавили, что состояние поврежденных деревьев озера Каинды и в целом охрана особо охраняемых природных территорий находится на постоянном контроле министерства.

 
В свою очередь директор ГНПП "Кольсай колдерi" Ержан Калматаев рассказал, что сейчас на месте отсутствует электричество. На Каинды необходимо установить камеры видеонаблюдения и пункт полиции. 
 

Все это есть в планах на следующий год. После того как будет проведена линия электропередачи, соответственно, установят и камеры видеонаблюдения", - сказал директор.

 
Он добавил, что в праздничные дни в нацпарке всегда усиленный режим охраны. 
 

На тот момент была пересменка, инспекторы вышли на обед и, к сожалению, такой факт произошел ", - сказал Ержан Калматаев.

 
По словам директора, надписи, оставленные туристами на стволах елей на уникальном озере, уже зашлифовали.
 
Напомним: в Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды. Администрация национального парка "Кольсайские озера" позже прокомментировала случай вандализма.
 

В нацпарке прокомментировали акт вандализма на озере Каинды

18.12.2021, 19:40 93406
В нацпарке прокомментировали акт вандализма на озере Каинды
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ДЕКАБРЯ - Администрация национального парка "Кольсайские озера" прокомментировала случай вандализма на своей территории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наш парк, так же, как и вы, невероятно возмущен произошедшим на нашем озере Каинды - варварским нападением (не побоимся этого слова) на наши реликтовые ели, памятник природы парка! Годами стояли они в своей первозданной красе и вот каким-то вандалам пришла в голову идея такого хулиганства!" - отметили в администрации.

 
В нацпарке сообщили, что ситуация в данный момент взята на контроль руководством и администрацией ГНПП.
 

Мы очень сожалеем, что упустили и проглядели этот неприятный момент хулиганства. Но, друзья, здесь мы снова видим остросоциальную проблему нашего общества - желание и реализованное намерение разрушения, вредительства и хамства среди некоторых его членов. Везде на территории Каинды имеются аншлаги, запрещающие выход на лед, предупреждающие надписи, озеро огорожено лентами - ведь лед горного озера может быть очень коварным! И все эти меры никак не останавливают отдельных несознательных граждан, стремящихся к сиюминутным селфи или же идущих на поводу своей прихоти запечатлеть "на века" имена на величественных деревьях", - сообщили в администрации национального парка. 

 
Сотрудники парка добавили, что нет возможности приставить к каждому посетителю "надсмотрщика".
 

Это физически невозможно, да и не нужно. Мы просто очень надеемся, что в скором времени наши соотечественники поймут: нельзя пилить сук, на котором сидишь и ответственность за природу, родину, экологию и так далее лежит прежде всего на нас самих и плохо мы делаем тоже лишь самим себе!" - сообщили в нацпарке.

 
Напомним: в Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды.

ЭОС: Преступление против человечности.

В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев.

10 декабря вице-премьер Роман Скляр отметил, что в соответствии с Типовыми правилами в случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производится в тридцатикратном размере.  

14 декабря Скляр отметил, что с целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов мажилиса парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов. 
 

В Алматинской области вандалы исписали своими именами деревья на озере Каинды

18.12.2021, 15:11 107191
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О случившемся в своем instagram-аккаунте сообщили представители казахстанского Альпийского клуба.
 

Озеро Каинды, которое находится в 6 часах езды от Алматы, славится своей красотой и нетронутой природой. В последнее время рекреационная нагрузка на озеро увеличилась. Этот ролик поверг в шок всех неравнодушных любителей природы! Проще, наверное, закрыть парк, чем потерять многовековые ели, которые на протяжении десятков лет стремятся ввысь из самого сердца озера. Именно этими елями и привлекает озеро всех туристов со всего мира. Неуважаемые Мадина, Фаина, Манара, Тима, Айсулу, Диана, есть другие способы вписать свои имена в историю!", - говорится в комментарии к видео в instagram-аккаунте казахстанского Альпийского клуба.

 
 
Напомним, 14 декабря заместитель премьер-министра РК Роман Скляр проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов. В частности, Скляр отметил, что с целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов мажилиса парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов. 
 

В Алматы строительная компания незаконно вырыла три карьера

15.12.2021, 14:13 175846
В Алматы строительная компания незаконно вырыла три карьера
Фото: Департамент экологии Алматы
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - В Алматы строительная компания незаконно вырыла три карьера недалеко от жилых домов. Сумма ущерба составила 1,9 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает tengrinews.kz, строительная компания ТОО Qazaq Stroy вблизи жилых домов недалеко от улицы Бирлик, в Абайских дачах Наурызбайского района Алматы вырыла три карьера площадью 4,6 гектара. 
 

Согласно данным постановления, товарищество использовало гравийно-песчаную смесь для уплотнения фундамента 128 пятиэтажных домов комплекса "Алма Сити", строящихся по госпрограмме "Нурлы жер"", - сообщает tengrinews.kz.

 
Сообщается, что, по оценкам департамента экологии Алматы, сумма ущерба экологии города составила свыше трех миллиардов тенге. Кроме того, экологи обвинили строительную компанию в уничтожении и повреждении природных ресурсов; незаконном и нерациональном использовании природных ресурсов; самовольных эмиссиях и сверхнормативных эмиссиях.
 
Сообщается, что "разбирательства проходили сначала в Специализированном межрайонном экономическом суде и в Алматинском городском суде, где было вынесено решение в пользу департамента экологии. Стройкомпания и НПП "Атамекен" обжаловали постановления в Верховном суде, но их ходатайство оставили без удовлетворения. В результате проверок выяснилось, что у ТОО отсутствовали разрешительные документы на добычу".
 
Теперь компания должна возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государству. Сумма ущерба составила 1,9 миллиарда тенге. 

 
 
Кроме того, в Алматы есть проблемы рекультивации карьеров. Целым улицам близ Алматы угрожает провал в огромные ямы, заваленные мусором.
 

В каких городах Казахстана зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха

13.12.2021, 16:46 250657
В каких городах Казахстана зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2020 год. Согласно документу, в 10 городах республики в 2020 году отмечался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным наблюдений РГП "Казгидромет" за 2020 год, к высокому уровню загрязнения (ИЗА - 7-13) относятся: города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.

К повышенному уровню загрязнения (ИЗА - 5-6) относятся: города Риддер, Семей, Сарань, Талдыкорган, поселок Глубокое.

Низким уровнем загрязнения (ИЗА - 0-4) характеризуются: города Актау, Туркестан, Тараз, Петропавловск, Уральск, Павлодар, Кокшетау, Степногорск, Атбасар, СКФМ "Боровое", Щучинско-Боровская курортная зона, Костанай, Рудный, Жанаозен, Аксай, Кызылорда, Кульсары, Каратау, Экибастуз, Алтай, Аксу, Шу, Жанатас, Кентау и поселки Акай, Кордай, Торетам, Карабалык, Бейнеу, Январцево.

Отмечается, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями, как диоксид серы, сероводород, взвешенные вещества, обусловлен: 1) загруженностью автодорог городским транспортом, многокомпонентностью выхлопов бензинового и дизельного топлива автотранспорта; 2) рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий, результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышленности является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязненности воздуха; 3) низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов.

Как пояснили в ведомстве, высокое загрязнение (ВЗ) означает содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) - содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально-разовую предельно допустимую концентрацию в 20-29 раз при 19 сохранении этого уровня более 2 суток; в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более; в 50 и более раз при разовом обнаружении.

По данным РГП "Казгидромет", в 2020 году были зафиксированы 337 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 2 - экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: в Нур-Султане - 1 случай ВЗ; в Актобе - 26 случаев ВЗ; в Атырау - 161 случай ВЗ и 2 случая ЭВЗ (по данным постов компании NCOC), в Усть-Каменогорске - 7 случаев ВЗ, в Караганде - 65 случаев ВЗ, в Балхаше - 9 случаев ВЗ, в Жезказгане - 3 случая ВЗ; в Темиртау - 7 случаев ВЗ; в Актау - 58 случаев ВЗ.

В 2018-2020 годы наибольшее количество случаев ВЗ зарегистрировано в городах Атырау, Караганде и Актау. В 2020 году количество случаев ВЗ в Атырау снизилось до 161, в Актау, Актобе и Караганде количество случаев ВЗ увеличилось по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в городе Атырау были зарегистрированы 2 случая ЭВЗ.

"Значительная часть населения Казахстана проживает в зоне непосредственного влияния вредных производственных факторов, основными из которых являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2020 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 2441 тыс. тонн и их уровень по сравнению с предыдущим годом снизился на 1,7%. Основные объемы загрязняющих веществ были сформированы на территориях Павлодарской (723 тыс. тонн), Карагандинской (627,7 тыс. тонн), Атырауской (154 тыс. тонн), Актюбинской (135,1 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанской (127,2 тыс. тонн) областей. Это обусловлено большой концентрацией промышленных предприятий в данных регионах", - говорится в докладе.

По данным Минэкологии, основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух РК, являются твердые вещества (пыль и зола), диоксид серы, окислы азота (в пересчете на NO2 ), окислы углерода, ЛОС, аммиак, сероводород.

По данным Бюро национальной статистики РК, в 2020 году в воздушный бассейн республики поступили такие специфические загрязняющие вещества, как свинец и его соединения в количестве 369,6 тонн, марганец и его соединения - 91,9 тонн, оксид меди - 424,9 тонн, кислота серная - 364 тонн, мышьяк - 27,3 тонн, хлор - 56,1 тонн, ртуть - 189 килограммов. Фактический выброс данных веществ не превышал объема установленных предельно допустимых выбросов (ПДВ).

По данным Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на контроле службы в 2020 году находились 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферный воздух. В ходе санитарно-эпидемиологического мониторинга состояния атмосферного воздуха за 2020 год установлено, что по сравнению с 2019 годом произошел рост на 0,8% числа объектов, имеющих установленные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ). Так, из 1716 объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферу, в 1657 или 96,6% (4 квартал 2019 года - 95,8%) объектах установлены СЗЗ нормативных размеров.

По данным территориальных департаментов Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК, в 4-м квартале 2020 года обнаружены 103 ингредиента, содержащиеся в выбросах стационарных и передвижных источников загрязнения, в том числе I-II классов опасности - 37 (4 квартал 2019 года - 103/37). Основными загрязнителями атмосферного воздуха населенных мест являются: пыль, диоксид серы, сернистый ангидрид, свинец, формальдегид, окись углерода, фосфорный ангидрид, фтор, водород, аммиак, окислы азота, стирол, сажа, фенол, сероводород, озон, бензин, дизельное топливо, серная кислота, толуол, ксилол, ацетон, фосфин и углеводороды С1-С19. Наибольшее количество ингредиентов содержится в выбросах промышленных предприятий, расположенных на территории таких промышленно развитых регионов республики, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Жамбылская области, в городах Алматы и Нур-Султане и в выбросах автомобильного транспорта.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 2020 году на 0,37% ухудшились санитарно-химические показатели атмосферного воздуха. Нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом в 4-м квартале ухудшились показатели качества воздуха в Акмолинской области - с 3,23% до 4,14%, Алматинской - с 0,92% до 2,08%, Западно-Казахстанской - с 0,51% до 1,02% и Нур-Султане - с 4,94% до 6,67%.

Улучшилось состояние воздушной среды населенных мест Актюбинской области - с 1,08% до 0,36%, Атырауской - с 0,61% до 0,1%, Жамбылской - с 2,03% до 0,63%, Карагандинской - с 5,0% до 2,65%, Костанайской - с 3,37% до 0,58%, Северо-Казахстанской - с 0,60% до 0,29%, Туркестанской - с 1,86% до 1,31%, Алматы - с 25,65% до 12,35%, Шымкента - с 3,41% до 0,85%.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Казахстанские ученые намерены с помощью ЭКО увеличить популяцию снежных барсов

13.12.2021, 14:55 257380
Казахстанские ученые намерены с помощью ЭКО увеличить популяцию снежных барсов
Фото: AP/Nati HARNIK
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Ученые Казахстана при поддержке ООН готовятся применить метод искусственного оплодотворения для увеличения популяции снежного барса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наши ученые имеют успешный опыт в применении ЭКО для увеличения популяции таких редких животных, как архары и сайгаки. Мы надеемся, что этот опыт сработает и для снежных барсов. Благодаря сотрудничеству с международными организациями, такими как ПРООН, ЮНЕП и WWF, мы сможем реализовать этот очень важный для сохранения нашего биоразнообразия проект", - сообщил в интервью службе новостей ООН директор Snow Leopard Foundation Арман Кашкинбеков

 
Отмечается, что инициатива с ЭКО в Казахстане - это лишь часть большого проекта, который должен стартовать в начале будущего года.
 
Как сообщил Кашкинбеков, ученые алматинского института зоологии совместно со специалистами Snow Leopard Foundation займутся анализом нынешнего состояния снежного барса в Казахстане, установлением точных координат его обитания, а также разработкой рекомендаций по развитию экотуризма и борьбе с браконьерством.

 
 

В акимате Алматы прокомментировали вырубку деревьев на Бутаковке

13.12.2021, 14:00 259681
В акимате Алматы прокомментировали вырубку деревьев на Бутаковке
Фото: ainews.kz
АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали вырубку яблоневых садов в Бутаковском ущелье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Через социальные сети поступила информация о вырубке деревьев на Бутаковке. Управлением был осуществлен выезд для проверки информации, в ходе выезда установлено, что гражданином Долматовым С.С. проводилась планировка участка и вырублено 5 деревьев. В связи с этим на нарушителя составлен административный протокол и взято гарантийное письмо о компенсации в двадцатикратном размере. Вместе с тем, по информации РГУ Иле-Алатауский ГНПП, в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений. Вместе с тем, по информации РГУ Иле- Алатауский ГНПП, в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений, зеленый фонд особо охраняемых природных территорий не регулируется указанными правилами. Там действует Лесной кодекс и правила рубки в лесном фонде", - говорится в сообщении. 

 
Напомним, ранее местные жители обратились к властям города с запросом, в котором написали о вопиющем случае передачи участков земли Иле-Алатауского Национального парка в частную собственность. В своем запросе они выразили обеспокоенность судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт. По их мнению, высока угроза схода селей и оползня. 
 

В нашем красивом, но многострадальном Иле-Алатауском национальном парке снова хотят что-то вырубать и строить. Вчера мне прислали письмо неравнодушных людей против среза части горы и стройки дороги в стороне Бутаковки. Деревья, чьи корни укрепляли склон, там уже вырубили. Сейчас срезают сам склон, это нарушит естественный ландшафт. Что приведёт к сходу оползней, и в худшем случае - к селю. Гора просто начнёт обваливаться. Отдельный и главный вопрос - каким образом земли национального парка (это особо охраняемая природная территория) попали к физическим лицам? Кто ее предоставил (продал?). Это большой вопрос к акимату", - пишет в Instagram экоактивист Глеб Пономарев. 

 
В своем посте он просит @tokayev_online взять этот вопрос на контроль. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов