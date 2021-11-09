Реку Жайык планируют включить в перечень водных объектов особого госзначения

НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Правительство РК разработало ряд мер по улучшению экологической ситуации в бассейне реки Жайык. Также разрабатываются соответствующие программы совместно с Российской Федерацией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последние годы в связи с затянувшимся циклом маловодных лет, отсутствием весеннего половодья, снежных запасов и незначительного количества осадков наблюдается ухудшение экологического состояния в бассейне реки Жайык и уменьшение поверхностного стока рек Сагиз, Ойыл, Жем. В этой связи принимаются соответствующие меры, направленные на решение имеющихся проблем", - сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

Он отметил, что вопрос о включении реки Жайык в список водных объектов особого государственного значения уже поднимался неоднократно. При этом важно понимать, что сток реки Жайык формируется в основном в верхней части, в пределах РФ, где наиболее развита речная сеть. Расходы воды, передаваемые по реке Жайык, определены в Протоколе о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, координации водохозяйственной деятельности в бассейне реки Жайык от 20 июня 1996 года. Фактический годовой сток реки Жайык за 2017 2020 годы уменьшился с 10,6 кубических километров до 4,5 кубокилометров. Ежегодный водозабор по реке Жайык составляет в среднем 0,5 кубических километра.

Таким образом, вопрос включения реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения в настоящее время прорабатывается с учетом работы, проводимой с Российской Федерацией. Вопросы улучшения водохозяйственной обстановки, сохранения и восстановления экосистемы в бассейне решаются в рамках Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы", - проинформировали вице-премьер.

Он также сообщил, что в рамках Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Жайык на 2021-2024 годы проведено комплексное обследование. Проводятся мероприятия по зарыблению молодью осетровых видов рыб, реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, берегоукрепительные, дноуглубительные, очистные работы и другие мероприятия. При этом мероприятия казахстанской и российской стороной самостоятельно.

Также проводятся работы по ликвидации незаконно построенных дамб. В Актюбинской области обследовано 58 объектов, из которых 10 находятся в республиканской собственности, 4 в коммунальной собственности, установлено 5 мостов, 5 родников и 34 бесхозных плотин.

Ведутся работы по приему на баланс коммунальной собственности 12 объектов для нужд сельского хозяйства, 6 плотин были ликвидированы. По остальным 16 объектам ведутся работы по очистке и сносу.

В Мугалжарском, Кобдинском и Уилском районах Актюбинской области проведены соответствующие работы по очистке русла родников.



