В Минэкологии назвали причины обмеления Каспия в районе Актау

АКТАУ. 5 НОЯБРЯ - Изменение климата и антропогенное влияние стали причинами обмеления Каспийского моря в районе Кендирли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В социальных сетях пользователи пересылают друг другу видеоролик, в котором показано обнажившееся дно побережья Каспийского моря.

Это район Кендирли, недалеко от Актау. Эта территория, особенно северо-восточная часть моря, имеет малые уклоны дна прилегающей суши, очень мелководные, которые превращаются в болотистые места. Вместе с тем, по итогам многолетних наблюдений, в настоящее время зафиксирована тенденция падения уровня Каспийского моря", - рассказали в Минэколгии.

По информации ведомства, уровень снижается с 2005 года. Согласно анализу, с 2005 по 2020 годы падение составило 133 сантиметра, а в прогнозе за 2021 год - уже больше 140 сантиметров.

Прежде всего причина обмеления связана с верификацией водно-балансовых характеристик как самого Каспийского моря, так и его бассейна. Изменение климата в этом бассейне приводит к уменьшению стока. Другая причина - антропогенное влияние, так как основные реки, питающие Каспий - Волга, Жайык (Урал), Кавказские реки - все зарегулированы. На них построено много крупных водохранилищ, ведется интенсивная хозяйственная деятельность", - пояснили экологи.

По их словам, наличие водохранилищ сезонного наполнения приводит к уменьшению поверхностного притока в море и, как следствие, ведет к обмелению. Кроме того, из-за изменения климата увеличилось испарение, что также влияет на уменьшение притока.

Министерством экологии Казахстана по данному вопросу проведена большая работа с российской стороной. По итогам неоднократных встреч выработаны комплексные меры:

- утверждена и реализуется Единая дорожная карта, в соответствии с которой осуществлен сбор необходимых материалов по казахстанской части бассейна реки Жайык;

- принята и реализуется программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы. В рамках программы проводится инвентаризация и выявление источников загрязнения бассейна реки, а также реализация мероприятий на территории РК и РФ, направленных на оздоровление бассейна трансграничной реки Жайык.

Кроме того, сейчас проходит конференция по изменению климата в регионе Каспийского моря, организованная под эгидой Координационного комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря (КАСПКОМ) и Временного Секретариата Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция). На этой площадке в том числе поднимаются вопросы обмеления Каспийского моря", - заключили в пресс-службе МЭГПР.