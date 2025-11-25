Животные возвращаются в резерват "Акжайык" после пожара  

Фото: Акимат Алматы

Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прилегающие к роще Баума территории после ее благоустройства могут застроить элитными жилыми комплексами, а сама роща из природного памятника превратится в городской парк. Такие предположения в ходе - Прилегающие к роще Баума территории после ее благоустройства могут застроить элитными жилыми комплексами, а сама роща из природного памятника превратится в городской парк. Такие предположения в ходе пресс-конференции в Алматы высказали активисты и общественники, выступающие против благоустройства рощи.





По мнению экоактивистов, такие территории, как роща Баума, особенно привлекательны для строительных компаний и "становятся маркетинговым активом для будущих ЖК".





Параллельно с благоустройством на прилегающих участках ожидается снос старого частного сектора (…) Наличие поблизости благоустроенного парка повышает ценность будущей недвижимости, позволяя позиционировать ее как экологичную и комфортную для жизни", - отметила в ходе пресс-конференции экоактивистка Салтанат Ташимова.





По ее мнению, в результате проведения благоустройства роща Баума, которая имеет статус государственного природного памятника с заповедным режимом охраны, превратится в городской парк.





Через риторику "благоустройства" формируется новое восприятие территории - как зоны отдыха, то есть фактически городского парка. Юридически статус не меняется, но восприятие и практика использования трансформируются. Это классический "мягкий" способ размывания охранного режима без официального пересмотра", - убеждена гражданская активистка.





Эксперт подчеркнула, что настоящая цель заповедного режима - это сохранение природной среды и ограничение административного вмешательства.





Однако при переводе территории в категорию "городская зона отдыха" фокус смещается с сохранения природы на создание инфраструктуры: дорожек, точек питания, освещения, малых архитектурных форм. Это меняет саму идеологию охраны: природа отходит на второй план, а приоритет получает "комфортная среда", под которую неизбежно адаптируется ландшафт. Так начинается постепенная "урбанизация" природного объекта", - пояснила Ташимова.





Она также обратила внимание, что у проекта разные названия.





На общественных слушаниях на разрешительных документах было указано "Восстановление территории Роща Баума"; в ответах на заявления и жалобы в СМИ - "Капитальный ремонт и восстановление территории Рощи имени Баума"; на паспорте объекта - "Благоустройство рощи Баума", заключение государственной экологической экспертизы выдано на проект по сохранению и восстановлению государственного памятника природы "Роща Баума". Разночтения в названии одного и того же проекта свидетельствуют о системной непрозрачности и попытке подмены понятий. Каждое из этих названий относится к разным видам работ в правовом поле и предполагает разные требования к экспертизе, разрешениям и уровню вмешательства в природную территорию. Такая хаотичная смена формулировок позволяет обходить ограничения, предусмотренные для государственных памятников природы, и создает впечатление целенаправленного ухода от ответственности. Это ставит под сомнение законность всего проекта и указывает на возможные манипуляции с документацией для придания работам видимости соответствия законодательству", - подчеркнула Ташимова.





Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили , что в роще будет проводиться санитарная обрезка.





Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.





По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.





Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.





Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.





В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.





Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.





Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org





Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).





Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.