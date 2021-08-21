В январе - июне взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 25,3%

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - В январе - июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС увеличилась на 25,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе - июне 2021 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 11 532,8 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 25,3%, чем в январе - июне 2020 года, в том числе экспорт - 3592 млн долларов США (на 42,5% больше), импорт - 7940,8 млн долларов США (на 18,8% больше)", - проинформировали в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 93%, Кыргызскую Республику - 3,6%, Республику Беларусь - 3,3%, Республику Армения - 0,1%.









$1 = 426,7 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства