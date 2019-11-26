Акциз на бензин увеличат на 10 тенге

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Руслан Даленов, отвечая на вопросы сенаторов в ходе пленарного заседания сообщил, что в данное время готовится постановление правительства о повышении стоимости акцизы за литр бензина, передает Kazakhstan Today.

По мнению министра, прибавка к стоимости акцизы на бензин не является критической.

На наш взгляд, это небольшая прибавка к цене. Расчеты показывают, что это влияния большого на себестоимость продукции и инфляции не окажет. Наибольшая доля внутренних акцизов составляет расходы и прибыль перерабатывающих и реализующих компаний", - отметил Руслан Даленов.

Как уточнил представитель пресс-службы МНЭ, повышение стоимости акциза на бензин ожидается в январе 2020 года.

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