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Акциз на бензин увеличат на 10 тенге

25.11.2019, 17:11 12421
Акциз на бензин увеличат на 10 тенге
Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Руслан Даленов, отвечая на вопросы сенаторов в ходе пленарного заседания сообщил, что в данное время готовится постановление правительства о повышении стоимости акцизы за литр бензина, передает Kazakhstan Today.
 

Что касается роста акцизов, то проект постановления разрабатывается. Предполагается 10 тенге добавить дополнительно в стоимость литра по акцизу", - цитирует Даленова Kazpravda.kz.

 
По мнению министра, прибавка к стоимости акцизы на бензин не является критической.
 

На наш взгляд, это небольшая прибавка к цене. Расчеты показывают, что это влияния большого на себестоимость продукции и инфляции не окажет. Наибольшая доля внутренних акцизов составляет расходы и прибыль перерабатывающих и реализующих компаний", - отметил Руслан Даленов.

 
Как уточнил представитель пресс-службы МНЭ, повышение стоимости акциза на бензин ожидается в январе 2020 года.
 

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