Какие медикаменты подорожали в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Цены на фармацевтические препараты по итогам января 2022 года выросли на 3,3% за год, что значительно меньше, чем годом ранее, когда удорожание в секторе составляло сразу 9,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последний год серьезно выросли цены на "Хилак форте" (сразу на 42,1%), ацикловир (на 12,3%), "Эссенциале форте Н" (на 11,4%), "Но-шпа" (на 10,1%) и прочие препараты. В то же время заметно подешевели парацетамол и "Нурофен" (на 14,3%), а также ацетилсалициловая кислота (на 9,5%), сообщает energyprom.kz





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Объем производства основных фармацевтических продуктов и препаратов в РК составил 11,1 млрд тенге за январь текущего года; индекс промышленного производства по отношению к январю прошлого года - 113,1%.



Аналитики отмечают, что две трети объема производства пришлись лишь на два региона: Шымкент (3,9 млрд тенге) и Алматинскую область (3,5 млрд тенге). Значительный объем выпуска также пришелся на Алматы (2 млрд тенге).

Объем производства лекарств вырос в денежном выражении на 13,8%, до 9,8 млрд тенге за январь 2022 года; прочих фармацевтических препаратов - на 37%, до 1,1 млрд тенге.

Несмотря на рост производства основных фармацевтических продуктов и препаратов, населению РК предлагаются по большей части импортные лекарства. К примеру, доля импортных антибиотиков в 2021 году составила 85,2%, импортных провитаминов, витаминов и их производных - практически 100%", - говорится в обзоре.

За 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 1,1 млрд долларов США. На Россию в натуральном выражении пришлось более трети объема: 7,6 тыс. тонн медикаментов, однако в стоимостном выражении это лишь 8,3%, или 92,7 млн долларов США.

Среди стран СНГ помимо России ключевые поставщики лекарств для РК - Украина и Беларусь. Из Украины за 2021 год было завезено 879 тонн медикаментов на сумму 22,4 млн долларов США - более того, для РК именно лекарства являются одной из ключевых импортируемых товарных групп из Украины. Из Беларуси импортировали 863,8 тонны медикаментов на сумму 13,3 млн долларов США.