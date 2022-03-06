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Какие медикаменты подорожали в Казахстане в 2021 году

05.03.2022, 11:04 30756
Какие медикаменты подорожали в Казахстане в 2021 году
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Цены на фармацевтические препараты по итогам января 2022 года выросли на 3,3% за год, что значительно меньше, чем годом ранее, когда удорожание в секторе составляло сразу 9,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За последний год серьезно выросли цены на "Хилак форте" (сразу на 42,1%), ацикловир (на 12,3%), "Эссенциале форте Н" (на 11,4%), "Но-шпа" (на 10,1%) и прочие препараты. В то же время заметно подешевели парацетамол и "Нурофен" (на 14,3%), а также ацетилсалициловая кислота (на 9,5%), сообщает energyprom.kz.


energyprom.kz

Объем производства основных фармацевтических продуктов и препаратов в РК составил 11,1 млрд тенге за январь текущего года; индекс промышленного производства по отношению к январю прошлого года - 113,1%.

 
Аналитики отмечают, что две трети объема производства пришлись лишь на два региона: Шымкент (3,9 млрд тенге) и Алматинскую область (3,5 млрд тенге). Значительный объем выпуска также пришелся на Алматы (2 млрд тенге).
 
Объем производства лекарств вырос в денежном выражении на 13,8%, до 9,8 млрд тенге за январь 2022 года; прочих фармацевтических препаратов - на 37%, до 1,1 млрд тенге.
 

Несмотря на рост производства основных фармацевтических продуктов и препаратов, населению РК предлагаются по большей части импортные лекарства. К примеру, доля импортных антибиотиков в 2021 году составила 85,2%, импортных провитаминов, витаминов и их производных - практически 100%", - говорится в обзоре.

 
За 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 1,1 млрд долларов США. На Россию в натуральном выражении пришлось более трети объема: 7,6 тыс. тонн медикаментов, однако в стоимостном выражении это лишь 8,3%, или 92,7 млн долларов США.
 
Среди стран СНГ помимо России ключевые поставщики лекарств для РК - Украина и Беларусь. Из Украины за 2021 год было завезено 879 тонн медикаментов на сумму 22,4 млн долларов США - более того, для РК именно лекарства являются одной из ключевых импортируемых товарных групп из Украины. Из Беларуси импортировали 863,8 тонны медикаментов на сумму 13,3 млн долларов США.
 

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Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн

05.03.2022, 16:39 22146
Нацбанк РК продал с 1 по 5 марта свыше $534 млн
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Национальный банк Казахстана в связи с возросшим спросом на валюту продал с 1 по 5 марта свыше 534 млн долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник, 28 февраля, торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 млн долларов США, или 61,5% от общего объема торгов за день, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
 

Со вторника торги проходят в штатном режиме. С связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 млн долларов, что составляет 60% от общего объема торгов (на 15.00 по времени Нур-Султана), из которых 414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и 120 млн - валютные интервенции", - пояснил финрегулятор.

 
Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной. Возросшие ожидания неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки, проинформировали в Нацбанке.
 
Относительно ситуации на валютном рынке РФ Нацбанк РК сообщил, что санкции в отношении международных активов лишили Центробанк России возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. В результате для стабилизации курса Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок.
 

Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар. Рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы", - отметил финансовый регулятор Казахстана.

 
Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля, сообщили в Нацбанке.
 
Национальный банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках.
 

Сколько казахстанских фур выбрались с Украины

05.03.2022, 12:44 27671
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - По оперативным данным на утро 5 марта 2022 года, из 57 автотранспортных средств с Украины выехали 30, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 27 водителей все еще находятся на территории Украины. 
 
Из них 11 водителей в данный момент направляются в пункт пропуска Рава-русская (Украина) - Гребене (Польша) для дальнейшего следования в Казахстан через территории Беларуси и РФ.

4 марта сообщалось, что с  Украины выбрались 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками.
 

Доля "дочек" российских банков в объеме активов БВУ Казахстана превысила 15%

05.03.2022, 11:42 29041
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Совокупная доля российских банков в объеме активов банков второго уровня Казахстана в январе 2022 года достигла 15,1%, при этом годом ранее она составляла 14,2%, а пять лет назад - лишь 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане работают три российских банка: Сбербанк, Альфа-Банк и Банк ВТБ. По объему активов Сбербанк уступает лишь казахстанскому Halyk Bank. Активы Сбербанка за год выросли на 27,5%, составив в январе 2022 года 4,2 трлн тенге. Следом по объему активов среди российских банков идет Альфа-Банк: 926,9 млрд тенге, плюс 16,3% за год. Объем активов Банка ВТБ вырос на 36% и составил 474 млрд тенге. Среди 22 БВУ РК Альфа-Банк и Банк ВТБ по объему активов занимают 11-е и 14-е места соответственно, информирует Ranling.kz.


ranking.kz

Отмечается, что российские банки значительно увеличили объемы кредитования. Совокупная доля ссудного портфеля российских банков среди БВУ РК выросла за год с 15% до 17,4%.

 
По объему кредитов Сбербанк занимает второе место среди 22 БВУ РК с объемом 2,7 трлн тенге, что в 1,5 раза больше, чем в январе 2021 года. Ссудный портфель Альфа-Банка вырос на 36,8%, до 534,8 млрд тенге; Банка ВТБ - на 24,1%, до 218,2 млрд тенге.
 
В то же время совокупная доля российских банков в объеме вкладов БВУ РК за год сократилась, хоть и незначительно - с 13,7% до 13,6%. Объем вкладов в российских банках в январе 2022 года составил 3,5 трлн тенге. Из них 2,5 трлн тенге приходится на Сбербанк, который замыкает ТОП-3 по данному показателю среди всех БВУ РК. Объем вкладов Альфа-Банка составляет 618,6 млрд тенге, Банка ВТБ - 338,6 млрд тенге.
 
Чуть более 60% вкладов в российских дочерних банках приходится на корпоративные. При этом в целом по БВУ РК на долю вкладов юридических лиц приходится 48,7%; без учета российских БВУ и того меньше - лишь 46,9%.
 

Ориентированность российских банков на корпоративный сегмент неудивительна: в Казахстане зарегистрировано 37,8 тыс. юридических лиц с иностранным участием, причем на Россию приходится самое большое количество - почти 11,5 тыс. предприятий", - отметили эксперты.

 
Объем корпоративных вкладов Сбербанка составил 1,4 трлн, Альфа-Банка - 405,2 млрд, Банка ВТБ - 255,4 млрд тенге. 
 
Доля розничных вкладов российских дочерних банков в совокупном портфеле БВУ РК за год выросла с 10,1% до 10,5% - это 1,4 трлн тенге по итогам января 2022 года. 
 

В правительстве состоялось заседание оперативного штаба по антикризисным мерам

05.03.2022, 09:51 33221
В правительстве состоялось заседание оперативного штаба по антикризисным мерам
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - 4 марта текущего года состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках совещания обсуждены вопросы роли МФЦА в улучшении инвестиционного климата, текущего состояния Финансового центра и возможного влияния западного пакета санкций на казахстанский фондовый рынок. 
 

На сегодняшний день в экосистеме МФЦА 1200 зарегистрированных компаний, российских компаний не более 5%. МФЦА сохраняет спокойный ритм работы. Оттока участников не наблюдается", - сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. 

 
Министерствам национальной экономики и финансов РК поручено дополнительно проработать вопрос международного налогообложения.

 

S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

05.03.2022, 08:15 37286
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный", сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость Казахстана.
 
S&P отмечает, что государственный и внешний балансы останутся устойчивыми в ближайшей перспективе и будут достаточными для смягчения потенциальной макроэкономической нестабильности.
 
При этом, согласно данным агентства, вторичные последствия экономических санкций в отношении России преодолимы и не приведут к перебоям доступа Казахстана к ключевым рынкам экспорта нефти и газа.
 
По мнению аналитиков, эффективная макроэкономическая политика Казахстана продолжится в рамках мер по диверсификации экономики, развитию частного сектора, повышению доходов населения, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию налоговой политики.
 
Кроме того, выход НБ РК из программ кредитования снизит лишнюю тенговую ликвидность, а также улучшит трансмиссионные механизмы.
 
В целом Standard & Poor's прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 3,6% в 2022 году и в среднем около 4% до 2025 года.

 

Цены на газ в Европе снова обновили исторический максимум

04.03.2022, 21:00 47761
Цены на газ в Европе снова обновили исторический максимум
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 4 МАРТА - Как сообщает РИА Новости со ссылкой на биржу ICE, цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум, достигнув 2287 долларов за тысячу кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее сообщалось, что прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы.
 
1 марта аналитик по товарным рынкам "Открытие инвестиции" Оксана Лукичева сказала, что цены на европейском рынке газа в ближайшие месяцы останутся высокими. Об этом она заявила, комментируя влияние антироссийских санкций в газовой сфере на потребительские цены в Европе. 
 

В РК планируют увеличить объемы выращенной рыбы почти в два раза

04.03.2022, 20:43 48381
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В ходе заседания коллегии председатель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Нариман Жунусов сообщил, что в текущем году объемы выращенной рыбы планируется увеличить с 13,1 тысячи тонн до 22,7 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также будут введены упрощенные меры налогообложения деятельности по переработке рыбы, сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.
 
Жунусов отметил, что в прошлом году комитет полностью выполнил план работы, была утверждена программа развития рыбного хозяйства. Сейчас проводится соответствующая работа по реализации данной программы до 2030 года. 
 

В апреле 2021 года утверждена программа развития рыбного хозяйства. Поставлена задача увеличить объемы выращенной рыбы до 270 тысяч тонн в год к 2030 году. На сегодняшний день рыбоводством по республике занимаются около 300 хозяйств, и по сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 40%", - рассказал председатель комитета.

 
Кроме того, реализовано девять инвестиционных проектов по производству рыбы, создано около 280 рабочих мест и привлечено около 3 млрд тенге частных инвестиций. На совещании также обсуждались вопросы по борьбе с незаконным выловом рыбы, воспроизводству рыбных ресурсов, сотрудничеству с международными организациями и был озвучен план работы на текущий год.
 
В частности, в этом году комитет намерен увеличить объемы выращенной рыбы с 13,1 тысячи тонн до 22,7 тысячи тонн. Планируется разработать концепцию и проект закона "Об аквакультуре", а также принятие упрощенных мер налогообложения деятельности по переработке рыбы.
 
15 февраля министр экологии Сериккали Брекешев подписал меморандум о сотрудничестве по вопросам развития осетроводства в Казахстане с представителями швейцарских компаний Caviar House & Prunier Group SA и Swiss Choice Holding SA.
 

Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа остановилась

04.03.2022, 19:23 37831
Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа остановилась
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 4 МАРТА - Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны "Газпрома" до утра пятницы. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прокачка газа по трубопроводу в прямом направлении была остановлена в 9.00 по московскому времени. Реверса в Польшу на данный момент тоже нет, сообщают "Известия".
 
Ранее в этот день "Газпром" забронировал мощности прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 3 марта. На аукционе был предложен объем в 3,7 млн кубометров в час. Востребованными стали порядка 16,7% мощностей в период с 8.00 3 марта до 8.00 по московскому времени 4 марта.
 
До этого, 1 марта, аналитик по товарным рынкам "Открытие инвестиции" Оксана Лукичева сказала, что цены на европейском рынке газа в ближайшие месяцы останутся высокими. Об этом она заявила, комментируя влияние антироссийских санкций в газовой сфере на потребительские цены в Европе.
 
2 марта цены на газ в Европе пробили планку в 2200 долларов за тысячу кубометров и в очередной раз обновили исторический максимум.
 
Прямую прокачку газа в Германию по газопроводу Ямал - Европа возобновили в ночь на 26 февраля впервые за более чем два месяца. С этого момента транспортировка газа из России в Европу по этому газопроводу идет только в ночные часы и ранним утром, что может быть связано с более низкими температурами в Европе на неделе в это время.
 

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