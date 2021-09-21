В Казахстане уровень безработицы составил 4,9%

НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане в августе 2021 года уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Численность безработных по оценке в августе 2021 года составила 450,8 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец августа 2021 года составила 222,6 тыс. человек, или 2,4% к рабочей силе", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июле 2021 года составили 125 607 тенге (предварительные данные), что на 11,4% выше, чем в июле 2020 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 2,8%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в августе 2021 года составила 256 455 тенге.





$1 = 425,3 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства