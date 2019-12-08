В Казатомпроме изменился состав совета директоров

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Казатомпром объявил об изменении состава совета директоров, передает Kazakhstan Today.

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" ("Казатомпром" или "компания") сообщило, что Джон Дудас, который с 2015 года являлся независимым членом, а с августа 2018 года - председателем совета директоров ("совет") компании, покидает свой пост. Ему была предложена должность в совете директоров Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", мажоритарного акционера Казатомпрома. Он принял данное предложение и в связи с этим с 6 декабря 2019 года покидает совет директоров Казатомпрома, сообщается на сайте компании.

За время работы в Казатомпроме мне посчастливилось внести свой вклад и стать свидетелем значительного корпоративного успеха. Я горжусь достижениями компании и впечатлен преданностью моих коллег, членов правления, а также сотрудников компании. Являясь лидером атомной отрасли, Казатомпром пережил сложные рыночные условия, сохраняя приверженность созданию устойчивой стоимости, при этом первоочередными приоритетами оставались здоровье и безопасность работников, охрана окружающей среды, а также прозрачное корпоративное управление - все важнейшие компоненты для любой международной компании, являющейся участником глобального рынка капитала. Несмотря на то, что мне тяжело покидать компанию, я ухожу с чувством выполненного долга, а благодаря моему назначению в совет директоров АО "Самрук-Казына" я смогу быть в курсе деятельности Казатомпрома. Я абсолютно уверен, что совет и команда управленцев Компании позаботятся о том, чтобы Казатомпром продолжал процветать", - прокомментировал Дудас.

В соответствии с уставом Казатомпрома до тех пор, пока акционеры на ежегодном общем собрании не изберут нового председателя совета, члены совета избирают председателя в начале следующего очередного заседания совета.

Совет директоров единогласно принял решение избрать Нила Лонгфеллоу временным председателем совета, до избрания акционерами председателя совета компании на следующем годовом общем собрании Казатомпрома. Тогда совет также предложит акционерам избрать Нила Лонгфеллоу в качестве председателя совета", - отмечено в сообщении.

В настоящее время ведется международный процесс определения дополнительных независимых, неисполнительных членов совета. Совет директоров предложит дополнительных членов совета директоров из отобранных кандидатов на годовом общем собрании акционеров Компании в мае 2020 года.

Лонгфеллоу является гражданином Соединенного Королевства и вступил в совет общества в качестве независимого члена в 2017 году. Будучи дипломированным инженером и членом Ядерного института, он поделится огромным опытом и знаниями в области ядерной энергетики на посту председателя совета. Его опыт включает различные позиции на заводе по переработке в Селлафилде, принадлежащем British Nuclear Fuels Limited, Springfields Fuels Limited компании Westinghouse Electric, а также в Costain PLC, которые он занимал в прошлом в ядерной и нефтегазовой отраслях.

В настоящее время он входит в состав всех комитетов совета директоров, как и каждый из независимых членов совета Казатомпрома, и является председателем комитета по безопасности производства (HSE).

Я благодарен за назначение и возможность сменить Джона на посту председателя совета. Поскольку основная задача приватизации выполнена, я рассчитываю на сотрудничество с советом директоров и руководством Казатомпрома, чтобы закрепить этот успех и продолжить фокусироваться на создании долгосрочной стоимости для заинтересованных сторон Компании", - сказал Лонгфеллоу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства