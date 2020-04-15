Рост цен на продовольственные товары в Казахстане ускорился до 9,3% - Нацбанк

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Рост цен на продовольственные товары в Казахстане ускорился до 9,3%. Об этом рассказал председатель Национального Банка Ерболат Досаев на заседании правительства, передает Kazakhstan Today.





В условиях введенного в Казахстане чрезвычайного положения в марте текущего года годовая инфляция повысилась до 6,4% , превысив целевой коридор 4-6%, установленный на 2020 год.





По словам председателя Нацбанка, основной вклад в инфляцию внесло удорожание продовольственных товаров, рост которых ускорился до 9,3%. Такая динамика была вызвана, с одной стороны, сезонным ростом цен на овощи, а с другой - стихийным спросом, вызванным введением карантина. В наибольшей степени в марте подорожали сахар - на 8,5%, овощи и фрукты - 5,1%, гречневая крупа - на 2,5%. В результате в марте месячная инфляция на продовольственные товары составила 1,7%, достигнув максимального значения с 2017 года.





Цены на непродовольственные товары выросли на 5,5% в годовом выражении.





Темпы роста цен платных услуг ускорились до 3,5% на фоне исчерпания эффекта низкой базы прошлого года на регулируемые коммунальные услуги. Повысились тарифы на услуги транспорта, связи и отдельные услуги ЖКХ.





Досаев отметил, что в марте внешние условия для Казахстана значительно ухудшились на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции в мире и двукратного падения цен на нефть.





"Волатильность на мировых финансовых рынках вкупе с карантинными мерами, вводимыми повсеместно, угрожают рецессией мировой экономике. Подобная негативная перспектива наряду с ощутимым снижением цен на нефть создает для нашей страны принципиально новые экономические условия и вызовы", - цитирует председателя Нацбанка пресс-служба премьер министра РК.

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