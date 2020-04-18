Мамин поручил акиматам пресекать факты превышения предельных цен на социально значимые продукты питания

На заседании отмечено, что в Казахстане имеются достаточные запасы различных продовольственных товаров. При этом резервы продовольствия постоянно пополняются, поэтому дефицита по ним не ожидается, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Глава правительства поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов ежедневно осуществлять мониторинг запасов продовольствия, баланса его производства и межрегионального перетока для своевременного реагирования на возможный дефицит определенных видов товаров.
Мы утвердили предельные цены на 9 наиболее социально значимых продовольственных товаров. Соответствующий механизм сдерживания цен имеется. Тем не менее в ряде регионов отмечается превышение предельных цен на некоторые социально значимые продукты питания. Акиматам поручаю пресекать подобные факты и взять на личный контроль данный вопрос", - сказал А. Мамин.
Он также поручил обеспечить необходимые резервы продовольствия в региональных стабилизационных фондах.
Участники заседания также рассмотрели вопросы реализации крупных индустриальных проектов в условиях ЧП, обеспечения услуг в сфере информационных технологий и другие, уточнили в пресс-службе.
Ранее президент РК поручил держать на постоянном контроле вопрос продовольственного обеспечения в стране.
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