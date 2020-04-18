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Мамин поручил акиматам пресекать факты превышения предельных цен на социально значимые продукты питания

17.04.2020, 16:46 9613
Мамин поручил акиматам пресекать факты превышения предельных цен на социально значимые продукты питания
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, на котором поднимался вопрос регулирования цен на социально значимые товары, передает Kazakhstan Today.
 
На заседании отмечено, что в Казахстане имеются достаточные запасы различных продовольственных товаров. При этом резервы продовольствия постоянно пополняются, поэтому дефицита по ним не ожидается, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Глава правительства поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов ежедневно осуществлять мониторинг запасов продовольствия, баланса его производства и межрегионального перетока для своевременного реагирования на возможный дефицит определенных видов товаров.
 

Мы утвердили предельные цены на 9 наиболее социально значимых продовольственных товаров. Соответствующий механизм сдерживания цен имеется. Тем не менее в ряде регионов отмечается превышение предельных цен на некоторые социально значимые продукты питания. Акиматам поручаю пресекать подобные факты и взять на личный контроль данный вопрос", - сказал А. Мамин.

 
Он также поручил обеспечить необходимые резервы продовольствия в региональных стабилизационных фондах.
 
Участники заседания также рассмотрели вопросы реализации крупных индустриальных проектов в условиях ЧП, обеспечения услуг в сфере информационных технологий и другие, уточнили в пресс-службе.

 

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